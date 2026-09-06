Internacional

Suman 1,384 Muertos 12 Días Después de las Riadas en Nepal y China

Luego del rescate de dos personas en la últimas horas, se han reavidado las esperanzas de encontrar más sobrevivientes

Más de 21,465 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad buscan sobrevivientes tras las riadas en Nepal y ChinaMás de 21,465 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad buscan sobrevivientes tras las riadas en Nepal y China. Foto: Reuters

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