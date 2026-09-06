Suman 1,384 Muertos 12 Días Después de las Riadas en Nepal y China

Luego de 12 días de las devastadoras riadas que en la cordillera del Himalaya, el balance de víctimas en Nepal y la región del Tíbet (en China) se ubicó en 1,384 fallecidos..Así lo informaron las autoridades, mientras continúan las labores de búsqueda.

De acuerdo con la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) en Nepal, aún hay más de 5,500 desaparecidos a ambos lados de la frontera. Entre los desaparecidos figuran al menos 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles. La identificación sigue siendo el mayor desafío, hasta el momento, el Gobierno nepalí solo ha podido entregar 98 cuerpos a sus respectivas familias.

En la región china del Tíbet, también duramente golpeada por la avalancha de lodo y rocas del pasado 26 de agosto, el último balance difundido por las autoridades eleva a 43 los fallecidos, mientras 519 personas siguen todavía desaparecidas.

Aunque han pasado 12 días, las esperanzas en la "zona cero" se han reavivado en los últimos días luego de que ayer se encontraron a 4 personas con vida. Los equipos de rescate pusieron a salvo a Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años que sobrevivió once días sepultada por una gruesa capa de lodo en su vivienda de Betrawati (Nuwakot).

Horas antes, un ciudadano chino fue sacado con vida luego de estar once días atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1 (en Rasuwa). Estos dos exitosos rescates se suman a la liberación el viernes de otros dos trabajadores que pasaron diez días sepultados en una galería de la cercana central Trishuli 3A.

Hay que señalar que el gobierno nepalí mantiene un despliegue sin precedentes con 21,465 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad (Ejército, Policía y Fuerza Armada) laborando.. Esto ha permitido auxiliar y poner a salvo hasta el momento a 13 mil 104 personas.

Según el último informe oficial, 6,075 heridos han recibido atención médica, mientras que 3,652 desplazados permanecen alojados en 39 refugios distribuidos en las inmediaciones de las zonas afectadas.

El Ejército de Nepal intensificó las operaciones de búsqueda, ante la creciente presión de las familias que buscan a los trabajadores sepultados en los túneles hidroeléctricos, donde se estima que hay más de 900 de ellos atrapados.

Según la última información proporcionada por las fuerzas armadas, estos operarios se encuentran desaparecidos en el interior de los túneles de once proyectos hidroeléctricos tras la avalancha de lodo y agua del pasado 26 de agosto.

Las unidades de respuesta rápida del Ejército han logrado penetrar en las salas de control y los conductos principales de centrales hidroeléctricas como Rasuwagadhi y Trishuli-3A.

En otras plantas cercanas, los militares trabajan a contrarreloj para ensanchar los accesos subterráneos colapsados y permitir así la entrada de excavadoras que agilicen la retirada del lodo.

Dadas las dificultades del terreno montañoso, los equipos de emergencia, apoyados por expertos extranjeros, están utilizando sistemas de cables para descender maquinaria pesada por los barrancos hasta las entradas de los túneles.

Los especialistas también preparan nuevas incursiones en varias zonas, empleando cámaras térmicas para detectar cualquier señal de vida bajo los escombros.

Con información de N+