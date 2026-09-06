Mueren 25 en Accidente de Autobús de Estudiantes que Cayó a Barranco en Cabo Verde

Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron en un accidente de autobús en la isla Fogo de Cabo Verde, informaron autoridades.

El accidente ocurrió el sábado en la ruta de Campanas de Cima, una zona montañosa de la isla de Fogo, y estuvo involucrado un autobús de pasajeros. Varias personas también resultaron heridas.

El presidente de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, calificó el accidente como "una gran catástrofe" en un mensaje publicado en su página de Facebook. El mandatario dijo primero que había 21 fallecidos, pero horas después, se ajustó la cifra.

Siete cuerpos fueron sepultados de inmediato debido a su estado, informaron medios locales, citando a las autoridades sanitarias de la isla. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del accidente.

"Una verdadera tragedia, cuyas causas todavía desconozco. Ofrezco mis condolencias a las familias en duelo, a los amigos de las víctimas y a la isla de Fogo", dijo Neves a última hora del sábado en Facebook.

"Deseo una pronta recuperación a los heridos", añadió el jefe de Estado de esta nación insular situada en el océano Atlántico.

Según reportaron medios locales, el accidente se produjo en la carretera que une las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte del municipio de São Filipe.

El autobús se salió de la carretera, cayó en un precipicio de cerca de treinta metros de altura y acabó en un barranco rocoso y de difícil acceso.

Tras un balance inicial de diez muertos, las autoridades alertaron que el número de fallecidos podría aumentar, mientras las condiciones del lugar dificultan las labores de búsqueda y rescate.

No se ha confirmado todavía el número total de heridos, si bien más de una decena de personas fueron atendidas en la sala de urgencias del Hospital Regional de San Francisco de Asís.

Aunque en el autobús viajaban alumnos de secundaria, el delegado del Ministerio de Educación en São Filipe, José Pedro Gonçalves, precisó a la prensa caboverdiana que no se trataba de una iniciativa escolar, sino de una salida anual que solía organizar durante el curso el conductor del autobús, que se encuentra entre los muertos.

Aún no se conoce la causa del siniestro.

José Canuto, jefe de protección civil de la ciudad de Sao Filipe, señaló que el autobús, que transportaba a 32 pasajeros, se salió de la carretera y cayó a un profundo barranco cuando regresaba a Sao Filipe después de una excursión al pueblo de Cha das Caldeiras, ubicado dentro del cráter volcánico de Pico do Fogo.

Los servicios de emergencia trabajaron durante toda la noche para rescatar a las víctimas atrapadas entre los restos del accidente, que se detuvo en un valle rocoso de difícil acceso.

Se espera que el Presidente y otros funcionarios visiten la isla este domingo, de acuerdo con una agencia de noticias local.

Este tipo de incidentes son poco frecuentes en el archipiélago de África occidental, donde las carreteras generalmente se encuentran en buen estado.

La isla de Fogo es una de las diez que componen Cabo Verde -además de varios islotes- y constituye casi en su totalidad un volcán activo, cuyo punto más elevado, el conocido como Pico de Fogo, se sitúa a 2,829 metros por encima del nivel del mar, haciendo de la isla la más alta del archipiélago.

ASJ