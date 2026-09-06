Internacional

Mueren 25 en Accidente de Autobús de Estudiantes que Cayó a Barranco en Cabo Verde

El percance se produjo en la carretera que une las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, confirmpo el presidente del país

Cabo VerdeAún no se conoce la causa del accidente. Foto: Facebook | Jose Maria Pereira Neves.

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