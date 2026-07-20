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Cabo Verde Subió en el Ranking de la FIFA: ¿En Qué Lugar Está luego del Mundial 2026?

Este es el lugar que ocupa Cabo Verde en el Ranking de la FIFA, luego de su destacado papel en el Mundial 2026

Jugadores de Cabo VerdeJugadores de Cabo Verde. Foto: AFP

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¡Cabo Verde hace historia en el Mundial 2026! Por primera vez en el torneo, alcanzan los 16avos de final y suben en el Ranking FIFA. ¿Quieres saber más?

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Cabo Verde Subió en el Ranking de la FIFA: ¿En Qué Lugar Está luego del Mundial 2026?