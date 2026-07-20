Cabo Verde Subió en el Ranking de la FIFA: ¿En Qué Lugar Está luego del Mundial 2026?

El Mundial 2026 llegó a su fin con España como campeón del mundo, sin embargo, varios equipos dieron sorpresas, como Cabo Verde, quien subió en el Ranking de la FIFA. Te decimos en qué lugar está luego de su participación.

Cabe recordar que Cabo Verde está en el Océano Atlántico, frente a la costa noroeste de África, entre 500 o 600 kilómetros de Senegal. Está formado por 10 islas volcánicas, de las cuales nueve están habitadas. Es un archipiélago de origen volcánico.

Su capital es Praia.

Tiene una población de 600 mil habitantes.

Su moneda es el escudo caboverdiano.

Se independizó de Portugal en 1975, por eso su idioma oficial es el portugués.

Aunque uno de sus idiomas más hablados es el criollo caboverdiano, llamado Kriolu. Es una lengua criolla que nació de la mezcla del portugués antiguo con diversas lenguas africanas. Es la lengua que utiliza la mayoría de la población en su vida cotidiana.

Se estima que su población se encuentra viviendo fuera de la isla, principalmente en Estados Unidos, Portugal, Francia y Países Bajos.

Su principal fuente de ingreso es el turismo, gracias a sus playas y clima estable, le siguen las remesas que envían los migrantes.

¿En qué lugar está Cabo Verde luego del Mundial 2026?

Desde su aparición en el Mundial 2026, Cabo Verde causó interés entre los aficionados, no solo por su historia, ya que por primera vez llegaba a un Mundial, sino también porque logró clasificar a los 16avos de final. Sumado a las historias de sus jugadores y hasta la ubicación geográfica de la isla.

De acuerdo con el Ranking de la FIFA, Cabo Verde subió tres lugares para ubicarse en la posición 64 con 1402,97 puntos. Los primeros 10 lugare son para:

España. Argentina. Francia. Inglaterra. Brasil. Marruecos. Portugal. Bélgica. Países Bajos. México.

Con información de N+

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