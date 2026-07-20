Sentencia de 'El Mayo' Zambada Hoy: Este Es el Castigo que Recibe el Líder del Cártel de Sinaloa

Este lunes, 20 de julio de 2026, se realizó la audiencia de sentencia de Ismael 'El Mayo' Zambada, en una corte de Nueva York, Estados Unidos de América (EUA).

Cabe recordar que hace unos días, la Fiscalía pidió a un juez de Nueva York que ordene el decomiso de 15,000 millones de dólares al narcotraficante mexicano tras su declaración de culpabilidad.

Según la moción dirigida en una carta al juez del caso, Brian M. Cogan, la Fiscalía solicitó una sentencia de cadena perpetua y esa confiscación multimillonaria, "como fue acordado en la declaración de culpabilidad".

Sentencia de 'El Mayo' Zambada

Ismael 'El Mayo' Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, por lo que hoy se emitió su sentencia.

El juez Brian M. Cogan dictó cadena perpetua a 'El Mayo' Zambada, sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una organización criminal continua. Además se autorizó el decomiso de 15 mil millones de dólares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Condenan a Cadena Perpetua a ‘El Mayo’ Zambada en Corte de Nueva York

“Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón”, dijo Zambada al leer una carta.

Con información de N+

Rar