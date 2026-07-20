Internacional

Sentencia de 'El Mayo' Zambada Hoy: Este Es el Castigo que Recibe el Líder del Cártel de Sinaloa

Este es el castigo que enfrentará Ismael 'El Mayo' Zambada en EUA, luego de su declaración de culpabilidad

Boceto de la audiencia de 'El Mayo' el 20 de julio 2026.Boceto de la audiencia de 'El Mayo' el 20 de julio 2026, donde fue sentenciado a cadena perpetua. Fuente: BOCETOS DE JANE ROSENBERG

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Ismael 'El Mayo' Zambada recibe cadena perpetua y debe pagar 15 mil millones de dólares tras su declaración de culpabilidad en Nueva York. Conoce más sobre la sentencia del líder del Cártel de Sinaloa.

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Sentencia de El Mayo Zambada Hoy: ¿Cuántos Años Estará en la Cárcel el Líder del Cártel de Sinaloa?