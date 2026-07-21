Embajador de EUA Celebra Condena de “El Mayo”: "Justicia Siempre Alcanza a Criminales"

Ronald Johnson, embajador de México en Estados Unidos, celebró la sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa enjuiciado en Nueva York. El diplomático aseguró que esta sentencia era un “mensaje claro” para el crimen organizado.

A través de X, Ronald Johnson compartió un comunicado del Departamento de Justicia donde se informaba sobre la cadena perpetua que el juez Brian Cogan impuso durante la audiencia que duró poco más de media hora. En el mensaje publicado a través de redes sociales se lee:

“La justicia siempre alcanza a los criminales. La sentencia de cadena perpetua contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envía un mensaje claro: quienes envenenan a nuestras comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado”.

El tribunal federal de Brooklyn, Ismael “El Mayo” Zambada fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En agosto del 2025 el narcotraficante se declaró culpable de ser el líder del Cártel de Sinaloa y de haber incurrido en violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés).

El juez Cogan también dictó una sentencia de decomiso de 15 mil millones de dólares en su contra durante la audiencia de hoy. A cambio, Ismael Zambada ha esquivado la pena de muerte, contemplada por la Fiscalía.

Detención de “El Mayo” sigue causando controversia

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada ha sido objeto de controversia entre Washington y México. Aunque en un primer momento, Estados Unidos aseguró que ninguna agencia suya participó en la captura del narcotraficante, el avión en que “El Mayo” aterrizó en Nuevo México ahora es exhibido en un museo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha protestado ante la posible injerencia que llevó a la detención del líder del Cártel de Sinaloa. Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, ha negado que agentes de Estados Unidos hayan estado presentes durante la captura, que atribuye por completo a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.