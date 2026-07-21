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Embajador de EUA Celebra Condena de “El Mayo”: "Justicia Siempre Alcanza a Criminales"

Ronald Johnson elogió la sentencia de cadena perpetua a “El Mayo” Zambada y dijo que era un mensaje para el crimen organizado

Momento de la detención de “El Mayo” ZambadaEmbajada de Estados Unidos en México celebra sentencia para Ismael Zambada. Foto: Reuters

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Ronald Johnson destaca la sentencia a 'El Mayo' Zambada como un mensaje claro contra el crimen organizado. ¿Qué impacto tendrá en el narcotráfico?

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