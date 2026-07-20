Narcotráfico

Esta Sería la Fortuna que Amasó "El Mayo" al Frente del Cártel de Sinaloa

El gobierno de EUA calculó en 15,000 millones de dólares la fortuna que "El Mayo" Zambada amasó al frente del Cártel de Sinaloa, según documentos oficiales

Esta Sería la Fortuna que Amasó El Mayo al Frente del Cártel de SinaloaIsmael "El Mayo" Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa y acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Foto: Reuters / Archivo

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