Esta Sería la Fortuna que Amasó "El Mayo" al Frente del Cártel de Sinaloa

El patrimonio que Ismael "El Mayo" Zambada García construyó al frente del Cártel de Sinaloa asciende a 15,000 millones de dólares, monto que un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, le ordenó decomisar este lunes al dictarle cadena perpetua por casi cuatro décadas de liderazgo en la organización.

¿De qué tamaño es la fortuna de "El Mayo"?

La cifra de 15,000 millones de dólares corresponde a las ganancias derivadas del narcotráfico que Zambada García, de 76 años, aceptó entregar al gobierno estadounidense como parte de su condena.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, ese decomiso se pactó desde el acuerdo de culpabilidad que Zambada García firmó el 25 de agosto de 2025, y se formalizó como sentencia de decomiso el día en que se dictó la condena.

Sobre el origen de esa fortuna, el fiscal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York, declaró:

"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente".

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Los negocios que sostuvieron su patrimonio en México

Diecinueve años antes de la condena, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ya había identificado el entramado de empresas que, según esa dependencia, servía para ocultar y mover el dinero de Zambada García dentro de México.

La designación se hizo el 17 de mayo de 2007 y detectó negocios de distintos giros: ganadero, lechero, gasolinero y de construcción, todos con sede en Sinaloa.

Las empresas designadas por el Tesoro en 2007 fueron:

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA de CV (también identificada como Lechería Santa Mónica).

Establo Puerto Rico SA de CV.

Jamaro Constructores SA de CV.

Multiservicios Jeviz SA de CV.

Rosario Niebla Cardoza A. en P. (identificada como Gasolinera Rosario en el organigrama del Tesoro).

Sobre la función de estos negocios dentro de la operación del Cártel, la entonces administradora de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Karen P. Tandy, señaló:

"Estamos trabajando con OFAC para exponer las empresas fachada de estos traficantes como lo que realmente son: no negocios legítimos, sino vacas lecheras ilegales que alimentan el tráfico de drogas, su violencia y corrupción".

¿Quién más figuraba como dueño de esos activos?

El Tesoro también designó en 2007 a la entonces esposa de Zambada García, Rosario Niebla Cardoza, y a cuatro de sus hijas —María Teresa, Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla— por su papel en la propiedad o el control de las empresas fachada y los activos de Zambada García en México.

El expediente que llevó al decomiso

Zambada García se declaró culpable de ser líder principal de una empresa criminal continua y de un cargo de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), luego de que la acusación del Distrito Oeste de Texas —que incluía cargos de conspiración RICO por lavado de dinero, asesinatos y tráfico de drogas— se transfiriera para su desahogo en el Distrito Este de Nueva York.

La investigación estuvo a cargo de la DEA, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el FBI.