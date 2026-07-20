Narcotráfico

¿Qué Dijo ‘El Mayo’ Zambada al Ser Sentenciado a Cadena Perpetua? Esta Fue su Declaración

Aquí te presentamos detalles de la audiencia de sentencia de Ismael Zambada, cofundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa

Ismael "El Mayo" Zambada (al centro) durante su sentencia en un tribunal federal en Nueva York. Foto: APIsmael "El Mayo" Zambada (al centro) durante su sentencia en un tribunal federal en Nueva York. Foto: AP

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Ismael 'El Mayo' Zambada acepta su destino: cadena perpetua y un decomiso de 15 mil millones de dólares. Conoce su declaración en la Corte.

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