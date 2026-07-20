¿Qué Dijo ‘El Mayo’ Zambada al Ser Sentenciado a Cadena Perpetua? Esta Fue su Declaración

Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua hoy, 20 de julio de 2026, durante una audiencia de sentencia en Estados Unidos en la que dio varias declaraciones; aquí te informamos qué dijo el narcotraficante mexicano.

El proceso judicial se llevó a cabo este lunes en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Durante la audiencia, el juez Brian Cogan confirmó la sentencia luego de que la justicia estadounidense halló culpable de tráfico de cocaína y fentanilo al capo, cofundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, meses después de su declaración de culpabilidad.

El Mayo Zambada ofrece disculpa

Momentos antes de conocer su sentencia de cadena perpetua, El Mayo leyó una carta en la que se disculpó con todas las personas y familias que habían sido víctimas de sus actos.

“Me hago responsable…. Acepto la verdad. No quiero compasión. Lo siento”, dijo.

También pidió que cesara la violencia en México e instó a los más jóvenes a elegir otro camino y "evitar cometer los mismos errores".

"Nadie gana en este tipo de guerra", aseguró Zambada en español. "No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", añadió.

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Decomiso millonario

La sentencia además ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, tal y como había solicitado la Fiscalía.

La defensa de El Mayo envió hace unas semanas una carta al juez Cogan aceptando la condena y reconociendo que con los delitos que se le imputaban pasaría igualmente sus últimos días en prisión, con o sin cadena perpetua.

Pero pidió que Zambada fuera trasladado a una prisión médica tras señalar los problemas de salud que sufre el mexicano.

Al respecto, hoy el juez Cogan optó por no hacer ninguna recomendación sobre la prisión a la que debería ingresar Zambada, pero pidió que se tuviera en cuenta su condición física.

Cabe señalar que es el Buró Federal de Prisiones el encargado de designar la cárcel en la que Zambada cumplirá la condena.

Con información de EFE.

SPB