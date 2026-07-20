Narcotráfico

¿Quién es “El Mayo” Zambada? Del Cártel de Sinaloa a su Captura y Condena en EUA

EUA llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información para lograr su captura, mientras enfrentaba acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas

El Mayo Zambada fue enjuiciado y sentenciado en un tribunal de Estados UnidosEl Mayo Zambada fue enjuiciado y sentenciado en un tribunal de Estados Unidos. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ismael “El Mayo” Zambada fue durante décadas uno de los principales objetivos de las autoridades de EUA por su presunto liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+