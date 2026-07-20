Narcotráfico

EUA No Detendrá Lucha Contra el Cártel de Sinaloa tras Sentencia Histórica vs ‘El Mayo’ Zambada

Este lunes, Ismael 'El Mayo' Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico, en Estados Unidos

Avión donde fue trasladado ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos se exhibe en Museo del Aire War Eagles.Avión donde fue trasladado ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos se exhibe en Museo del Aire War Eagles. Foto: Reuters

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'El Mayo' Zambada, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. La lucha contra el Cártel de Sinaloa sigue. Descubre más sobre esta histórica sentencia.

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Conferencia tras Sentencia a Cadena Perpetua del Mayo Zambada: ¿Qué Dijeron en Estados Unidos?