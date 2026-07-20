EUA No Detendrá Lucha Contra el Cártel de Sinaloa tras Sentencia Histórica vs ‘El Mayo’ Zambada

Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) dieron una conferencia de prensa hoy, 20 de julio de 2026, luego de que narcotraficante mexicano, Ismael El Mayo Zambada, fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de cocaína y fentanilo y al decomiso de 15,000 millones de dólares.

En la audiencia de este lunes, en la Corte Federal de Brooklyn , en Nueva York, El Mayo Zambada se disculpó frente al juez Brian Cogan, antes de conocer su sentencia y pidió que pare la violencia en México y en otros lugares.

Zambada leyó una carta ante el juez en la que pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas y pidió a los jóvenes a que eviten "cometer los mismos errores" que él.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Condenan a Cadena Perpetua a ‘El Mayo’ Zambada en Corte de Nueva York

EUA no frenará lucha contra el Cártel de Sinaloa

En la conferencia, las autoridades de Estados Unidos afirmaron que la sentencia "histórica" contra El Mayo Zambada no es el fin de la lucha contra el narcotráfico y aseguraron que seguirán atacando a todos los niveles del Cártel de Sinaloa.

El Mayo Zambada y sus cómplices generaron violencia, corrupción y traficaron miles de millones de dólares de fentanilo y otras drogas, mencionó Matthew Millhollin, subdirector ejecutivo asociado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés.

"Nunca jamás El Mayo producirá muertes, bajo la ilusión de que es una figura intocable", señaló Millhollin, quien agregó que el Departamento de Seguridad Nacional “no se detendrá en su lucha ni contra el Cártel de Sinaloa ni contra ningún otro cártel”.

La sentencia "histórica" de hoy significa que uno de los peores capos pasará el resto de su vida en una cárcel de la Unión Americana, por lo que las autoridades de Estados Unidos han trabajado durante décadas para alcanzar dicha sentencia y para dar justicia a las familias que han perdido a sus seres queridos por una adicción o la brutalidad del Cártel de Sinaloa, subrayó un agente especial del FBI para Washington.

En tanto, Justin Simmons, representante del distrito oeste de Texas, celebró la sentencia contra El Mayo Zambada y destacó que su estado fue uno de los grandes corredores de operación del Cártel de Sinaloa.

Apuntó que “este no es el fin de la historia; el Departamento de Justicia, bajo el liderazgo del fiscal Todd Blanche, seguiremos actuando con los líderes de la droga, muchos que ya se encuentran aquí en la Unión Americana, enfrentándose a la justicia”.

Ante la larga frontera que une a Estados Unidos con México, seguiremos operando contra los cárteles que inundan la Unión Americana de drogas, que también trafican con personas y roban petróleo para llenarse los bolsillos, mencionó Simmons.

“Esta es, sin duda, una gran victoria para nosotros, pero sobre todo para el pueblo estadounidense”, afirmó Justin Simmons.

DEA lanza advertencia a narcotraficantes

Terry Cole, director de la agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), advirtió a los narcotraficantes y a los líderes de los cárteles de la droga de todo el mundo que Estados Unidos irá por ellos.

"La DEA va por ustedes, los va a capturar”, afirmó Cole.

RMT