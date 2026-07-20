Narcotráfico

Detienen en Sinaloa a Janero Van ‘N’, Estadounidense Vinculado a ‘Los Chapitos’

Janero Van ‘N’ es uno de los 10 más buscados en Michigan, Estados Unidos

Detención de Janero Van 'N', estadounidense ligado a Los ChapitosDetención de Janero Van 'N', estadounidense ligado a 'Los Chapitos'. Foto: Gabinete de Seguridad

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Janero Van ‘N’, de los 10 más buscados en Michigan, capturado en Mazatlán. Su conexión con ‘Los Chapitos’ y el tráfico de drogas lo pusieron en la mira.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+