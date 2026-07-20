Detienen en Sinaloa a Janero Van ‘N’, Estadounidense Vinculado a ‘Los Chapitos’

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 20 de julio de 2026, que en un operativo conjunto fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, Janero Van ‘N’, ciudadano estadounidense presuntamente vinculado con la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con García Harfuch, la detención de Janero Van ‘N’ “fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA”, agencia antidrogas de Estados Unidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Janero ‘N’, Estadounidense Vinculado al Cártel de Sinaloa

“El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan", señaló el secretario García Harfuch.

García Harfuch mencionó que en el operativo conjunto participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la SSPC, de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Janero Van ‘N’, de los 10 más buscados en Michigan

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad destacó que Janero Van ‘N’ es requerido en Michigan, Estados Unidos, donde era uno de los 10 objetivos prioritarios, por lo que se implementaron vigilancias y recorridos de seguridad en la colonia Telleria, en el municipio de Mazatlán.

Luego del arresto, Janero Van ‘N’ fue trasladado a instalaciones del INM para continuar con su proceso de deportación a Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad subrayó que con estas acciones, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas generadoras de violencia y que son requeridos por otros países, bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense.

La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ.

El individuo es… pic.twitter.com/j1ppgftT5P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

RMT