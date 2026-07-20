¿Quién Es el Psicólogo que Ayudó a Ferran Torres a No Dejar el Futbol y Vencer la Depresión?

Ferran Torres, héroe de España en la final del Mundial 2026 vs Argentina, también conocido como El Tiburón, atravesó por un periodo de depresión, que lo llevó a pensar en dejar de lado el futbol; sin embargo, la ayuda profesional lo ayudó a salir adelante. Aquí te decimos quién es el psicólogo que acompañó al número 7 de la selección española.

¿Quién es Ferran Torres?

Ferran Torres fue la pieza clave que le dio el triunfo a España, en un complicado partido vs Argentina, el cual fue dominado por la selección española la mayor parte del tiempo, en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Torres dio a España la segunda Copa del Mundo en su historia, con el gol que anotó en el segundo tiempo extra.

Ferran Torres nació en Foios, en Valencia, España, el 29 de febrero de 2000, y con 26 años de edad, es el delantero del FC Barcelona, desde 2022.

El futbolista fue formado en la cantera del Valencia y fue fichado por el Manchester City, a los 20 años de edad.

Hace algunos años, el futbolista pensó seriamente en abandonar las canchas, porque había perdido la ilusión y las ganas de seguir jugando.

En el documental La Liga Más Allá del Gol, el delantero del Barca había afirmado que nadie confiaba en el él y que todo el mundo lo criticaba.

“Yo pensaba que no me afectaba, pero al final sí, porque somos personas y aunque leas cien comentarios buenos, te quedas con el malo", afirmó.

Ferran ha sido de los pocos jugadores que ha hablado abiertamente de la salud mental en un entorno tan complejo como el del futbol.

"Llegó un momento en el que no tenía ni ilusión de jugar al futbol, perdí las ganas de entrenar, hasta que empecé con un profesional de la salud mental", comentó.

Al verse superado por las críticas en redes sociales, el futbolista se puso en manos de José Ángel Caperán, psicólogo deportivo.

¿Quién es José Ángel Caperán, psicólogo de Ferran Torres?

José Ángel Caperán se identifica en sus redes sociales como psicólogo deportivo.

Caperán es Licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo, con máster en Psicología del Deporte.

Además, tiene una maestría en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y es experto en Gerontología.

También, cuenta con estudios en Prevención de Riesgos Laborales Nivel Superior Especialidad Seguridad.

Luego del triunfo de España, el psicólogo publicó en su perfil de Instagram un mensaje dedicado a Eric García, el Rino de Martorell y al Tiburón de Foios en el que mencionó: “Mucha resistencia y resiliencia”.

“Nada se os ha puesto fácil. Sois un ejemplo para todos los niños que sueñan con llegar aquí. No son sólo los genes es la ambición y la autoexigencia sin límite. Mi inspiración para no parar de investigar, experimentar y aprender”, afirmó José Ángel Caperán.

Con Caperán, Ferran Torres aprendió diferenciar las opiniones que le tienen que importar y las que no, a saber gestionar el día a día.

"Cuando las cosas van bien no eres el mejor y no te tienes que venir arriba, como cuando van mal no puedes perder toda la confianza y pensar que eres el peor", subrayó el futbolista español.

El lema de Ferran es mantenerse en el misma línea día a día y "trabajar y trabajar" para estar fuerte mentalmente.

En la final del Mundial 2026, Ferran Torres derribó el muro del arquero argentino, Emiliano Martínez, conocido como Dibu, que había parado todos los intentos de España de derrotar a la selección de Leo Messi.

RMT