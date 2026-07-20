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¿Quién Es el Psicólogo que Ayudó a Ferran Torres a No Dejar el Futbol y Vencer la Depresión?

Aquí te decimos cómo Ferran Torres, el "héroe" de la Selección de España, venció la depresión

Ferran Torres levanta la Copa del Mundial 2026Ferran Torres levanta la Copa del Mundial 2026. Foto: Reuters

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Descubre cómo Ferran Torres, el héroe de España en el Mundial 2026, superó la depresión con la ayuda del psicólogo José Ángel Caperán. Una historia de resiliencia y triunfo personal.

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