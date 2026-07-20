Futbol

El Campeón del Mundo Ya Está en Casa: Selección de España Llega a Madrid

Los futbolistas españoles, ganadores de la Copa del Mundo, aterrizaron este lunes en el aeropuerto de Barajas, Madrid

Los jugadores de España regresan a Madrid tras ganar la Copa del Mundo. Rodri muestra el trofeo. Foto: ReutersLos jugadores de España regresan a Madrid tras ganar la Copa del Mundo. Rodri muestra el trofeo. Foto: Reuters

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¡La Selección de España ya está en casa! Los campeones del mundo aterrizaron en Madrid con la Copa del Mundo tras vencer a Argentina. Celebraciones oficiales y fiesta en la plaza de Cibeles. Descubre más sobre su llegada triunfal.

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Selección Española, Campeona del Mundial 2026, Llega al Aeropuerto de Madrid Hoy