El Campeón del Mundo Ya Está en Casa: Selección de España Llega a Madrid

La Selección de España llegó hoy, 20 de julio de 2026, al aeropuerto de Madrid, un día después de haberse convertido en la campeona del Mundial de Futbol tras derrotar a Argentina en la final llevada a cabo en Estados Unidos de América (EUA).

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el avión que transportó a los futbolistas tocó tierra y luego rodó por la pista con una gran bandera de España ondeando en su parte delantera.

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Rodri muestra la Copa del Mundo

La selección aterrizó a las 14:25 horas (local) en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, procedente de Nueva York.

Los jugadores, con el seleccionador Luis de la Fuente al frente, llegaron en un avión IBERIA A350 con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo y que sujetó al bajar por las escaleras del avión el capitán, Rodri Hernández.

'Enhorabuena campeones'

Posteriormente, los futbolistas fueron recogidos por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', al que subieron para dirigirse a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17:30 horas (15:30 GMT), cuando La Roja será recibida por la Casa Real en La Zarzuela,

Posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibidos por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar sobre las 19:00 (17:00 horas GMT) el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.

La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.

Desde las 18:00 horas, en dicha plaza habrá música, animación y espectáculos, además de la participación de un DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas, según informó la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

Sismógrafos captaron festejos

Cabe señalar que ayer, los sismógrafos de España captaron las vibraciones provocadas por los hinchas al estallar de alegría con el gol que le dio el triunfo a La Roja, informó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los investigadores del instituto de Geociencias Barcelona analizaron datos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que mostraron señales inusuales en ciudades como Algeciras, Barcelona, Cádiz y Granada.

Los sensores registraron tres ráfagas claras de actividad durante el partido: tras el gol de Ferran Torres, un segundo tanto que fue anulado por el VAR y la vibración más intensa después del pitazo final.

Los científicos indicaron que se trató de "sismicidad inducida por actividad humana".

Con información de AFP y EFE.

SPB