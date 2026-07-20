Accidentes

Fatal Accidente Hoy en CDMX: ¿Qué Pasó en Río San Joaquín?

Toma tus precauciones: Hay tráfico por el cierre total en Río San Joaquín, por un fatal accidente

Irrigación, Miguel Hidalgo | Itzel Cruz AlanisFatal accidente en Río San Joaquín y Legaria. Foto: N+

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Accidente fatal en Río San Joaquín: un conductor de 22 años pierde la vida. Cierre total de la avenida. Evita el tráfico en la zona. Más detalles en desarrollo.

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