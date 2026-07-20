Fatal Accidente Hoy en CDMX: ¿Qué Pasó en Río San Joaquín?

Un fatal accidente ocurrió la madrugada de hoy, 20 de julio de 2026, en la zona de Río San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), con saldo de una persona muerta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un auto color amarillo habría perdido en control de la unidad, por presunto exceso de velocidad en el puente de la Avenida Río San Joaquín y Legaria, con dirección a Periférico, en el límite de las colonias Irrigación y Pensil.

El auto chocó contra las dovelas de concreto que dividen los carriles en el puente de Río San Joaquín, por lo que el conductor, de 22 años de edad, murió.

Servicios periciales levantaron el cuerpo del conductor, mientras que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México encabezó los trabajos para retirar las dovelas con las que chocó el auto.

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Cierre total en Río San Joaquín

Autoridades cerraron por completo ambos sentidos de la Avenida Río San Joaquín, por las labores de rescate y el levantamiento de las dovelas.

Evita el tráfico: No hay paso hacia Periférico y hacia la zona de Polanco.

Alternativas viales

Evita el tráfico en la zona del accidente; puedes transitar por las siguientes alternativas viales:

Calzada México-Tacuba.

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra.

Mapa de la zona del choque en Río San Joaquín y Legaria

RMT