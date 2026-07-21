Hallan Presuntos Resto Humanos en Autopista Orizaba-Puebla en Veracruz

La tarde de este lunes 20 de julio se registró una intensa movilización por parte de distintas corporaciones de seguridad y de auxilio, luego de que se reportara el hallazgo de presuntos restos humanos sobre la autopista 150D, en el tramo Orizaba-Nogales.

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Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 265, justo detrás del Panteón Municipal de Río Blanco, mientras que otro hallazgo más ocurrió en el kilómetro 252 que va con dirección al municipio de Maltrata.

En el primer hecho se reportó un incendio localizado en un predio, y al llevar a cabo las labores correspondientes para poder sofocar las llamas, se registró el hallazgo de bolsas negras y, al interior de estas, se encontraron presuntos restos humanos.

Tras recibir el reporte, al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como elementos del Ejército, quienes se encargaron de llevar a cabo el respectivo acordonamiento de la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Otro hallazgo de presuntos restos humanos ocurrió cerca de Maltrata, Veracruz

Momentos después de que se registró el hallazgo de presuntos restos humanos en una autopista de Río Blanco, se dio a conocer un segundo hallazgo en el kilómetro 252, cerca del municipio de Maltrata, donde también se encontraron bolsas negras con restos que presuntamente podrían ser de una persona.

Al sitio donde se reportó el hallazgo arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes permanecieron en el sitio para tomar conocimiento de estos hechos en tanto personal de la Fiscalía llevó a cabo el levantamiento de los indicios.

Hasta este momento no se ha brindado mayor información relacionada con el hallazgo de estos presuntos restos humanos, y tampoco se han dado a conocer las identidades, ya que aún se realizan las indagatorias correspondientes para lograr la identificación de la o las posibles víctimas.