Seguridad

Hallan Presuntos Resto Humanos en Autopista Orizaba-Puebla en Veracruz

Presuntos restos humanos fueron hallados en distintos puntos de la zona de las altas montañas, cerca de autopistas de la entidad veracruzana.

Hallan Presuntos Resto Humanos en Autopistas de las Altas Montañas en VeracruzHasta el momento los restos permanecen como no identificados. Foto: Archivo | N+

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Presuntos restos humanos en autopistas de Veracruz generan movilización policial. Descubre los detalles de este suceso ocurrido en las altas montañas.

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