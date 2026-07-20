¿Está en Guerrero o Veracruz? Esta Es la Playa Más Cerca de la CDMX para Ir de Vacaciones

Las vacaciones de verano 2026 ya iniciaron y si estás pensando en ir a la playa, te decimos cuál es la más cercana a la Ciudad de México (CDMX), para que visites con tu familia.

El puerto de Acapulco es sin duda uno de los destinos favoritos de miles de personas, sin embrago, hay una playa más cerca todavía, esta se ubica en el estado de Veracruz, se trata de:

La playa de Tuxpan, Veracruz, se localiza a 290 km de distancia de la capital del país, el recorrido es de entre 3 y 4 horas.

Mientras que Acapulco, Guerrero, se ubica a 380 km de distancia, para llegar se hace un recorrido de entre 4 y 5 horas.

Playas de uso recreativo en Veracruz y Guerrero

La ciudad y puerto de Veracruz, en su extensión de costa cuenta con 4 playas consideradas de uso recreativo, a las que pueden acudir los bañistas y el ingreso está permitido respetando las indicaciones preventivas de acuerdo a las condiciones meteorológicas que prevalezcan en la zona conurbada, algúnas aptas para su uso son:

Playa José Martí.

Playa Villa del Mar.

Playón de Hornos.

Playa Regatas

Al acudir a los destinos de playas comprendidos en la ciudad de Veracruz, se exhorta a respetar los señalamientos que indican si es o no seguro ingresar a las zonas de playas.

En estas se encuentran instalados señalamientos que orientan sobre la seguridad de las mismas. Por ejemplo, si se encuentra una bandera amarilla, significa que se puede ingresar a la playa pero extremando las precauciones requeridas.

Durante estas vacaciones de verano2026, muchas personas acostumbran a visitar Acapulco, uno de los destinos favoritos y a solo unas horas de la Ciudad de México (CDMX). Así está el reporte de contaminación en las playas del puerto:

Playa Cletilla: Apta.

Playa Caleta: Apta.

Playa La Roqueta: Apta.

Playa Hornos: Apta.

Playa Tlacopanocha: Apta.

Playa Suave: Apta.

Playa Carabalí: Apta.

Playa Papagayo: Apta.

Playa El Morro: Apta.

Playa Condesa: Apta.

Playa Copacabana: Apta.

Playa Icacos: Apta.

Playa Puerto Marqués: Apta.

Playa Majahua: Apta.

Playa Revolcadero: Apta.

Playas Manzanillo: Apta.

Playa de Pie de la Cuesta: Apta.

Con información de N+

Rar