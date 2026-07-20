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¿Está en Guerrero o Veracruz? Esta Es la Playa Más Cerca de la CDMX para Ir de Vacaciones

Esta es la playa más cerca de la CDMX para visitar estas vacaciones de verano 2026

Turistas en playas de Acapulco, GuerreroTuristas en playas de Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Buscas la playa más cercana a la CDMX para tus vacaciones 2026? Se ubica a solo 290 km. ¡Ideal para un viaje rápido y familiar!

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