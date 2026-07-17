Abren Más Accesos a Playas de Tulum: ¿Cuáles Son y Dónde Están? Claves de Plan de Turismo

Este viernes, 17 de julio de 2026, el Gobierno de México informó que se abrirán más accesos a playas de Tulum en Quintana Roo.

Durante la conferencia de prensa mañanera, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, aseguró que Tulum es “nuestra ancla turística, uno de los destinos más importantes de Quintana Roo”.

Rodríguez Zamora informó que se aperturaron 10 accesos públicos y gratuitos a playas de Tulum. “Existen ocho accesos por las tres entradas, que es el CATVI, el acceso tradicional que se aperturó y el acceso sur y, bueno, hoy las playas son del pueblo y son gratuitas”, destacó la funcionaria.

Conferencia mañanera hoy, 17 de julio de 2026. Foto: X @josefinarodzam

Adelantó que en el mes de noviembre será la inauguración de la iluminación de la zona arqueológica de Tulum, que dará vida en la noche y "creará un corredor artesanal y cultural muy importante".

Plan Tulum Renace

La secretaria de Turismo explicó los 10 puntos del Plan Tulum Renace, una estrategia integral para impulsar el desarrollo del destino y fortalecerlo como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México, estos son:

Será gratuita la entrada al parque Jaguar para visitantes nacionales. Se reduce a la mitad el costo de entrada por parte del INAH y CONAM a la zona arqueológica de Tulum. Nacionales 80 pesos y extranjeros 265 pesos. Domingos gratuito para nacionales. Se establece sistema de Movilidad eléctrica en el parque Jaguar. Implementación con Guardia Nacional (GN) de un modelo de atención y cuidado al turista. Implementación de plan de profesionalización y certificación para prestadores turísticos. Construcción de estacionamiento en el acceso sur. Plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para el pueblo de Tulum. Nuevo sistema de transporte público. Campaña de promoción constante y permanente. Programa integral para creación de nuevas rutas aéreas y el impulso a la conectividad entre el Aeropuerto y el centro de Tulum.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+

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