Política

Abren Más Accesos a Playas de Tulum: ¿Cuáles Son y Dónde Están? Claves de Plan de Turismo

La Secretaría de Turismo informó que se abrieron 10 accesos gratuitos a playas de Tulum, Quintana Roo; así es el Plan Renace

Turistas en Tulum, Quintana RooTuristas en Tulum, Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Tulum más accesible y cultural! Se abren 10 accesos gratuitos a sus playas. En noviembre, la zona arqueológica estrenará iluminación nocturna. Descubre el Plan Tulum Renace y sus beneficios.

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