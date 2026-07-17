Sujetos Abandonan y Queman Tractocamión en la Autopista Orizaba-Puebla; Esto se Sabe

La noche del pasado jueves 16 d julio, se reportó el incendio de un transporte de carga en la región centro de la entidad veracruzana lo cual originó la movilización de cuerpos de emergencias en al zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tráiler Vuelca y Termina Sobre el Camellón del Tramo Carretero Kilómetro 13 y Medio en Veracruz

Según los primeros reportes se informo acerca de un tractocamión en la autopista 150D Orizaba- Puebla, a la altura de Nogales, donde automovilistas hicieron el llamado al número de emergencias 911 y acudieron grupos de auxilio y de rescate, para tomar conocimiento del hecho y confirmar si existían personas heridas por este suceso.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, solo la unidad calcinada. Se trata de un tractocamión que presuntamente fue abandonado por sujetos desconocidos que de acuerdo a versiones le prendieron fuego y huyeron.

Abandonan caja kilómetros antes de incendiar el tractocamión

Según los datos recabados, el incidente ocurrió en el kilómetro 265 con dirección hacia el estado de Puebla, y la caja del tráiler fue abandonada dos kilómetros antes de llegar a este punto es decir en el 267 en la vía de comunicación.

Al punto de los hechos se trasladaron diversos cuerpos de seguridad y emergencias para abanderar el punto, la circulación fue cerrada temporalmente por más de una hora para realizar las labores de combatir y sofocar el fuego de la unidad de carga pesada.

Elementos de la Guardia Nacional división carreteras fueron los encargados de acudir al punto del reporte para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las tareas de retiro de la unidad de carga calcinada, y así poder reabrir el paso a la circulación en esta importante vía de comunicación del estado de Veracruz.