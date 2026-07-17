Accidentes

Sujetos Abandonan y Queman Tractocamión en la Autopista Orizaba-Puebla; Esto se Sabe

Un vehículo de carga quedó totalmente calcinada en la autopista Orizaba-Puebla. Presuntamente sujetos desconocidos le prendieron fuego para después huir del lugar.

Sujetos incendian y abandonan un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba.Sujetos incendian y abandonan un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un tractocamión fue incendiado en la autopista Orizaba-Puebla, causando el cierre temporal de la vía. Afortunadamente, no hubo heridos. Los responsables huyeron del lugar.

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