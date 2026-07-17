Muere Conductor Aplastado por un Camión de Carga en la Autopista Siglo XXI de Puebla

Un hombre perdió la vida tras quedar prensado al interior de su automóvil, luego que un camión de carga volcó y cayó sobre la unidad en la Autopista Siglo XXI en Puebla.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 26, donde el vehículo pesado que transportaba verdura, aplastó por completo al carro compacto color gris.

Al lugar acudieron bomberos, quienes utilizaron equipo hidráulico para liberar el cuerpo del conductor, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal de Proximidad de Caminos abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y levantamiento de cadáver.

La Autopista Siglo XXI presentó tráfico intenso durante varias horas derivado de este aparatoso accidente que impactó a los automovilistas que circulaban por la zona.

Accidente en la carretera federal Atlixco–Puebla a la altura de Chipilo

La mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente vial sobre la carretera federal Atlixco–Puebla, a la altura del kilómetro 14, en las inmediaciones de Chipilo.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil en el que viajaba una familia impactó contra una camioneta, lo que provocó cuantiosos daños materiales en ambas unidades.

A pesar de la fuerza del impacto, todos los ocupantes resultaron con lesiones leves y fueron valorados en el lugar, sin que fuera necesario su traslado de urgencia a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, acudieron para abanderar la zona, realizar las maniobras correspondientes y agilizar la circulación, ya que el percance generó importante carga vehicular en este tramo de la vialidad.

Carambola entre diez vehículos en el Periférico Ecológico hoy 17 de julio

Diez autos se vieron involucrados en una carambola cuando circulaban sobre el Periférico Ecológico a la altura del bulevar Carmelitas en la ciudad de Puebla.

La imprudencia, la falta de espacio entre vehiculos y la falta de precaución fue lo que ocasionó el percance, del cual afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el choque ocasionó un severo congestionamiento vial.

Con información de N+

MCS