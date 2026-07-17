Accidentes

Muere Conductor Aplastado por un Camión de Carga en la Autopista Siglo XXI de Puebla

Un hombre murió al interior de su carro tras la volcadura de un camión que transportaba verdura en la Autopista Siglo XXI, altura del kilómetro 26.

Muere Conductor Aplastado por un Camión de Carga en la Autopista Siglo XXI de Puebla.Accidente en la Autopista Siglo XXI. Foto: Héctor Rosas

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Conductor fallece en la Autopista Siglo XXI tras volcadura de camión. Tráfico intenso y labores de rescate en el lugar. Más información aquí.

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