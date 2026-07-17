Política

Red de Huachicol Fiscal Ligada a Exgobernador de BC Declaraba 10% de Combustible: García Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que habrá imparcialidad si el exgobernador de Baja California, Ernesto ’N', demuestra que no está ligado al huachicol

.Foto: Presidencia de México | Archivo

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