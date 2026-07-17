Red de Huachicol Fiscal Ligada a Exgobernador de BC Declaraba 10% de Combustible: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio detalles hoy, 17 de julio de 2026, sobre la red de huachicol ligada a Ernesto ’N’, exgobernador de Baja California, acusado por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.

En la conferencia mañanera de este viernes, que se realizó en Tulum, Quintana Roo, García Harfuch señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una investigación por más de un año, con la que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró identificar la red de huachicol, ligada al exgobernador de Baja California, considerada “de las más grandes de contrabando de combustible”.

Apuntó que el jueves se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión y faltan otras más.

El secretario García Harfuch explicó la red de robo de combustible ingresaba la mercancía a territorio nacional y solo declaraba el 10% de la capacidad real del ferrotanque.

Subrayó que la investigación sigue en curso y que aún no termina.

Sheinbaum niega asunto político por detención del exgobernador de Baja California

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año" y agregó que “si el exgobernador tiene, obviamente en el marco de la ley, toda la documentación para demostrar que es inocente, actuará el sistema de justicia”.

Subrayó que el exgobernador de Baja California es socio mayoritario de la empresa que importa combustible relacionado con huachicol fiscal.

La mandataria explicó que el huachicol fiscal es un delito mediante el cual, la mayor red de contrabando de combustible ingresó a México tanques de ferrocarril y no se reportó que transportaban Diésel, con el objetivo de evitar el pago de impuestos.

Señaló que el Diésel tiene IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y “si se dice que es otro producto, no se paga ese impuesto”.

“Eso es lo que han llamado huachicol fiscal”, que "en realidad es contrabando de combustible", indicó Sheinbaum Pardo.

¿Qué se sabe del caso del exgobernador de Baja California?

El jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Baja California fue arrestado en Ensenada, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La FGR detalló que la detención del exgobernador fue "resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.

De acuerdo con Ernestina Godoy, titular de la FGR, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada "logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones”.

Señaló que la investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel.

Ernestina Godoy dijo que las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, pero al introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, "declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados”.

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Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy