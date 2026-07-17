Salud

Habitantes de la CDMX Padecen Una Ciudad Ruidosa Que Afecta su Salud y Estilo de Vida

Las alcaldías con más corredores donde abunda la contaminación auditiva son Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Venustiano Carranza

El Centro Histórico es uno de los corredores económicos más importantes del paísEl Centro Histórico es uno de los corredores económicos más importantes del país. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Vivir en la CDMX puede ser un reto para tus oídos. Con niveles de ruido que superan lo permitido, la salud de los capitalinos está en riesgo. Infórmate sobre las medidas que se están tomando.

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