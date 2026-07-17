Habitantes de la CDMX Padecen Una Ciudad Ruidosa Que Afecta su Salud y Estilo de Vida

Bares, antros, fiestas, comercios, obras de construcción y el tráfico desmedido han convertido a numerosas colonias de la Ciudad de México en auténticas zonas de contaminación acústica, en las que dormir bien es un lujo.

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital atendió el año pasado mil 183 denuncias por ruido en la capital.

Las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Venustiano Carranza concentran 30 de 55 corredores identificados donde persisten irrupciones acústicas para sus habitantes, especialmente por actividades comerciales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Ciudad del Ruido: Contaminación Acústica Afecta Salud de Habitantes de la CDMX

Catalina vive en el corredor Regina, uno de los más céntricos de la ciudad. Dice que han hablado con los establecimientos para atender el caso.

“Se ha platicado con ellos; dicen que sí le van a bajar a la música, pero inclusive para lavar los locales, el local de acá abajo, cuando lo lavan ponen la música a todo lo que da 2,3 de la mañana y es cuando uno ya no puede dormir”.

Silvia lleva 40 años viviendo en la calle de Génova, entre Paseo de la Reforma y Liverpool, en plena Zona Rosa que, señala, “era un sitio bonito con grandes diseñadores, grandes restaurantes. Ahora, es un sitio de bares ruidosos que no respetan a los vecinos. A la una, dos de la mañana, es insoportable“.

Noche pone en riesgo la salud

La noche se ha transformado en la segunda mayor amenaza ambiental para la salud de los habitantes de la capital.

En algunas zonas, los niveles de ruido alcanzan entre 75 y 85 decibeles, superando ampliamente lo permitido por la normatividad ambiental.

Mónica Alegre González, titular de la PAOT, afirma que analizan cómo mejorar las mediciones, en qué lugares y resolver este problema.

“Lo que estamos pensando es que tenemos que evolucionar esta norma a que tengamos una mejor manera de medir y tener una resolución a los problemas. Hay que cuidar mucho cómo se están dando estas autorizaciones de los restaurantes. Cuando tienes varios que van uno tras otro, es complicado poder tener una convivencia y regular el sonido que se está generando".

Especialistas afirman que vivir en una zona con tanto ruido provoca diversas afectaciones a corto, mediano y largo plazo en la salud y la rutina.

Y en medio de esta crisis auditiva, quienes viven en estos lugares han optado por adaptarse, así que usan antifaces con bocinas para poner música relajante o cambiar de sitio para descansar.

Con información de En Punto

ICM