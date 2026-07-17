Restringe EUA la Estadía de Estudiantes y Periodistas Extranjeros a Partir de Septiembre

Según la nueva normativa, los extranjeros que tengan visa de estudiante no podrán permanecer más de 4 años, mientras que a los periodistas de otros países su estadía se limitará a 240 días

Visa de Estados Unidos.Foto: Embajada y Consulados de Estados Unidos en México

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Nueva normativa en EUA: estudiantes extranjeros no más de 4 años, periodistas 240 días. Medios advierten sobre impacto en libertad de prensa.

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