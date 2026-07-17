Restringe EUA la Estadía de Estudiantes y Periodistas Extranjeros a Partir de Septiembre

En un nuevo endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump, este jueves se dio a conocer un documento administrativo donde el Gobierno de Estados Unidos decidió restringir el tiempo de estadía legal para periodistas y estudiantes extranjeros.

La medida entrará en vigor en septiembre, salvo un bloqueo del Congreso.

Nueva normativa

De acuerdo con la nueva normativa, los extranjeros que tengan visa de estudiante no podrán permanecer más de 4 años en ese país.

Para los periodistas extranjeros las estadías se limitarán a 240 días, aunque se podrá optar por extensiones por periodos similares.

Los periodistas chinos estarán sometidos a un marco especialmente restrictivo, con visados de máximo 90 días.

Este cambio, que entrará en vigor 60 días luego de su publicación en el Registro Federal, prevista para este viernes, afectará a periodistas acreditados de cientos de medios extranjeros en Estados Unidos.

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Medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esta medida "reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura" de la actualidad estadounidense.

Hasta ahora, Estados Unidos otorgaba visas por la duración del programa de estudios a los alumnos y para periodistas de hasta de cinco años.

Desde que Trump regresó al poder, ha expulsado masivamente a inmigrantes irregulares e impuesto una serie de restricciones a la entrada legal de extranjeros.

Además, el mandatario ataca de manera regular a los periodistas y a la cobertura de algunos medios.

Por su parte Reporteros sin Fronteras (RSF) advirtió que la medida constituye una "violación directa" de la libertad de expresión y de prensa, e indicó que podría "hacer extremadamente difícil, cuando no imposible, el funcionamiento de los medios internacionales en territorio estadounidense".

El gobierno ya había propuesta la medida el año pasado, lo que había dado inicio a una fase de consultas.

Para justificar su decisión, el Departamento de Seguridad Interior, que gestiona los flujos migratorios, apuntó a un "aumento significativo" en los años recientes de la cantidad de estudiantes y periodistas que se benefician de estos visados.

Con información de AFP.

LECQ