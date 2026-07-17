Cierran Puentes Internacionales por Boyas Arrastradas por el Río Bravo en Coahuila

Los puentes internacionales que conectan Eagle Pass con Piedras Negras permanecen cerrados como medida preventiva ante el posible impacto de las boyas que son arrastradas por la corriente del Río Bravo.

Mediante un video publicado en redes sociales, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez informó que las boyas del muro flotante se desprendieron debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Explicó que cada una pesa aproximadamente una tonelada y que alrededor de 100 boyas son arrastradas por la corriente del Río Bravo, lo que representaba un riesgo de impacto contra los puentes internacionales que conectan la ciudad con Eagle Pass.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre temporal de ambos cruces internacionales. Además, se pidió a las personas que se encontraban sobre los puentes regresar a la ciudad. Se estimó que la suspensión del tránsito se mantendría durante las próximas horas.

Reportan detonaciones durante instalación de boyas en la frontera de Piedras Negras

Este 9 de julio, ciudadanos estadounidenses que instalaban de boyas sobre el Río Bravo, entre Piedras Negras y Eagle Pass, reportaron detonaciones de arma de fuego mientras realizaban labores para delimitar el cauce del río como parte de un proyecto de seguridad fronteriza.

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Tras el reporte, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la zona para localizar al presunto responsable, quien habría realizado los disparos desde un rancho cercano. Aunque no se registraron personas lesionadas, la Fiscalía y corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes y mantuvieron el área bajo resguardo.

Trabajadores quedan atrapados en arroyo en Acuña

Debido a las intensas lluvias registradas este jueves, 12 trabajadores fueron rescatados luego de que el camión de transporte de personal en el que viajaban quedó varado al intentar cruzar un arroyo en Acuña. El hecho ocurrió en el vado ubicado sobre la calle Acatlán.

Elementos de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes de la unidad y lograron poner a salvo a las 12 personas. Las autoridades informaron que ninguno de los trabajadores resultó lesionado.