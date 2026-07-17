Cierran Puentes Internacionales por Boyas Arrastradas por el Río Bravo en Coahuila

Los puentes internacionales que conectan Eagle Pass con Piedras Negras permanecen cerrados ante el posible impacto de las boyas que son arrastradas por la corriente del Río Bravo.

Cierran Puentes Internacionales por Boyas Arrastradas por el Río Bravo en CoahuilaEl alcalde de Piedras Negras informó que los puentes internacionales permanecerán cerrados durante las próximas horas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención! Cierran puentes Eagle Pass-Piedras Negras por riesgo de impacto de boyas arrastradas por el Río Bravo. Conoce más sobre esta medida preventiva.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+