Cifra de Muertos por Terremotos en Venezuela Aumenta a 4 Mil 930

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que luego de sumarse 101 nuevos fallecidos, el número de personas que han perdido la vida tras los dos terremotos ocurrido hace tres semanas en Venezuela, aumentó este jueves a 4 mil 930.

De acuerdo con este balance difundido en Telegram, por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la cantidad de heridos y personas sin viviendas permanece en 16 mil 740 y 17 mil 907 respectivamente.

El reporte indicó también que las autoridades han atendido a 128 mil 324 familias, mientras que hay 21 mil 210 personas en 107 campamentos transitorios.

En la actualización del informe se indica que hay 856 edificios afectados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio, de los que 190 colapsaron.

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Réplicas

Desde el 24 de junio se han registrado mil 308 réplicas, indicó el reporte, la más sentida fue la del viernes cuando se registró un sismo de magnitud 3.9 que provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.

El fin de semana, el Gobierno informó sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se requieren, aunque se estima puedan ser 25 mil.

Jorge Rodríguez el sábado indicó que la jefa de Estado encargada entregará las primeras doscientas viviendas esta semana.

El Parlamento venezolano, el martes aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de hogares en el país, luego de los terremotos.

Con información de EFE.

LECQ