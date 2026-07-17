Cifra de Muertos por Terremotos en Venezuela Aumenta a 4 Mil 930

De acuerdo con el balance difundido en Telegram, la cantidad de heridos y personas sin viviendas permanece en 16 mil 740 y 17 mil 907 respectivamente

Personas buscan entre los escombros tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira.Foto: Reuters

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Con 4,930 fallecidos y miles sin hogar, Venezuela lucha tras los terremotos. Se han registrado 1,308 réplicas y el gobierno inicia un censo para la reconstrucción.

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