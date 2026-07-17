Precio del Dólar Hoy Viernes 17 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano se depreció en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Dólares de diferentes denominacionesEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano se depreció frente al dólar, cerrando el 16 de julio a 17.45 pesos. ¿Qué significa esto para la economía? Conoce más sobre el tipo de cambio actual.

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