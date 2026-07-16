Precio del Dólar Hoy Jueves 16 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este miércoles, el peso mexicano tuvo un avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Dólares estadounidenses de distintas denominacionesLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano sigue ganando terreno frente al dólar, ¿qué significa esto para la economía? Más detalles en N+.

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