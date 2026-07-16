Fenómeno de ‘El Niño’ Podría Ser más Intenso en lo que Resta del Año y la Primavera Próxima

El fenómeno de ‘El Niño’ es una oscilación descubierta a inicios del siglo XX. Se repite cada 2 o 7 años y modifica todo el clima del planeta. Desde diciembre pasado, científicos han registrado un incremento en la temperatura del océano Pacífico que actualmente ya está por arriba de umbral de los 0.5 grados, por lo que se establece que se trata de un evento Niño.

Al respecto, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, indicó:

“El fenómeno de ‘El Niño’ es un evento que es oceánico y atmosférico. Existe un calentamiento de la superficie del mar en el océano Pacífico, pero como es un área muy extensa que se calienta, eso hace que la atmósfera que está justo arriba de ese océano caliente se modifica. Existe una fase cálida y una fase fría. La fase cálida justo en la que estamos viendo este año como el evento de 'El Niño', quiere decir que la temperatura tiene un promedio en el océano Pacífico y si estamos arriba de ese promedio es un evento de ‘El Niño’. Y si se enfría por abajo de ese promedio, es el evento de ‘La Niña’”

Los meteorólogos advierten que existe una probabilidad de arriba del 80% de que se trate un evento ‘Niño’ muy fuerte y como se trata de un evento a largo plazo, se estima que se manifestará desde este verano hasta la primavera del próximo año. Dependiendo la estación, los efectos son distintos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fenómeno de El Niño Podría Ser Más Intenso y Contrastante en lo que Resta del 2026

Primavera 2027

“La primavera del 2027 puede ser bastante complicada en términos de calor, de incendios forestales y de contingencias ambientales. Durante el verano, que es la temporada de lluvias en México, en la gran parte de México, vamos a ver una disminución en la precipitación en el centro y en el sur y sureste de México, no quiere decir que deja de llover, simplemente que llueve por abajo del promedio”, señaló Fabián Vázquez Romaña

Debido a que la temperatura del océano Pacífico será más cálida, ‘El Niño’ podría fomentar que se formen más huracanes en esa zona y menos ciclones tropicales en el Caribe, el Atlántico y el golfo de México.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, explicó:

“Hemos visto una tendencia durante los últimos años de que ha habido más intensificación, más rápidas y esos son los que hay que tener mucho cuidado, porque si lo hacen cerca de la costa como eventos que ya han pasado históricamente, pues tenemos poco tiempo de respuesta. Entonces el mensaje ahorita es de que hay que estar preparados porque vamos a tener eventos extremos y lo mejor es estar preparados cuando todavía no estamos en una emergencia, como pasó con Otis, con Patricia y prácticamente todos los del año pasado, tuvimos una intensificación rápida en el océano Pacífico”

Durante el invierno, que son los meses más secos en el país, ‘El Niño’ podría provocar la creación de más frentes fríos y tormentas invernales, también se incrementarán las lluvias sobre todo en la franja norte de México.

Las lluvias también pueden ser más intensas en periodos de tiempo mucho más cortos, los agricultores deberán considerar cultivos más resistentes ante este tipo de eventos.

“Si empezamos a ver que empieza a llover menos en el centro y sur de México, pues sí, tienen que prepararse para, digamos, cultivos que no tengan tanta demanda de agua. En el norte de México hay cultivos que les afecta el exceso de lluvia. ¿Por qué? Porque además si tienes temperaturas bajas y tienes lluvia se te va hacer hielo y entonces tu cosecha se puede perder porque tienes hielo sobre las hojas y se quema el cultivo”, precisó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.

Con información de Batsheva Faitelson y Jorge Ulloa.

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