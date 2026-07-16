Fenómeno de ‘El Niño’ Podría Ser más Intenso en lo que Resta del Año y la Primavera Próxima

Especialistas advierten que este año el fenómeno climatológico de ‘El Niño’ podría ser más intenso y contrastante en lo que resta del año y en la próxima primavera

Efectos del paso del huracán Lorena en La Paz, Baja California, en 2025.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Especialistas alertan sobre un 'Niño' más fuerte, con menos lluvias en el sur de México y más huracanes en el Pacífico.

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