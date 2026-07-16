Aptas para Recibir al Turismo esta Temporada Vacacional 16 de las 17 Playas de Oaxaca

De acuerdo con monitoreos realizados, la Bahía Principal de Puerto Escondido en el municipio de Santa María Colotepec, es la que no se encuentra dentro de la norma

Algunas personas pasean por la Playa Zicatela en Oaxaca.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La mayoría de las playas de Oaxaca están aptas para el verano. La Bahía Principal de Puerto Escondido es la excepción, pero ya se trabaja en su mejora.

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