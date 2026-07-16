Aptas para Recibir al Turismo esta Temporada Vacacional 16 de las 17 Playas de Oaxaca

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud de Oaxaca, informaron que 16 de las 17 playas se encuentran aptas para recibir al turismo, excepto la Bahía Principal de Puerto Escondido.

Según la dependencia, del 15 al 25 de junio se realizaron más de 100 monitoreos en playas de los municipios de Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec, previo a la temporada vacacional de verano.

Todas ellas se encuentran dentro de la norma, menos la Bahía Principal de Puerto Escondido, en el municipio de Santa María Colotepec.

Al respecto, Lorenzo Castillo Herrera, director del Comité de Playas Limpias de Puerto Escondido, indicó:

“Y bueno, es una situación que el litoral de Oaxaca, Puerto Escondido y aquí hay siete puntos que se monitorean, de esos siete puntos, el punto geodésico de la Bahía Principal salió fuera de la norma permisible para una playa apta de uso turístico”

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Resultados no ponen en riesgo temporada vacacional de verano

Sin embargo, según las autoridades, los resultados de este monitoreo no ponen en riesgo la temporada vacacional de verano en la Costa de Oaxaca.

De hecho, una vez que se conocieron los resultados, se puso en marcha un plan de remediación de la contaminación en esa playa, con la finalidad de revertir los resultados.

Esta información se dio a conocer esta misma semana, justo cuando miles de turistas comenzarán a llegar a las playas oaxaqueñas.

Esta misma semana se realizará un nuevo monitoreo para determinar si se redujeron los índices de enterococos fecales y en caso de no ser así, la norma indica que se tienen que instalar carteles de información para alertar a la población de los riesgos que significaría nadar en esa playa.

Con información de Jorge Morales.

LECQ