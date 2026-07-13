Precio del Dólar Hoy Lunes 13 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarEl precio del dólar varía todo el día. Foto: AFP.

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¿Te interesa el tipo de cambio? Hoy, 13 de julio de 2026, el dólar se cotiza a 17.51 pesos en México. Descubre cómo los eventos globales están afectando el peso.

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