EUA e Irán Reanudan Ataques, Sube Precio del Petróleo y la Tregua se Desmorona

Los nuevos bombardeos de Estados Unidos contra objetivos militares en Irán y la represalia de Teherán hacia aliados de Washington en el Golfo Pérsico profundizaron este lunes el deterioro del cese al fuego en Medio Oriente, provocando una escalada en el precio del petróleo debido a las tensiones por el control del estrecho de Ormuz.

Tanto el gobierno de Donald Trump como la administración de la república islámica afirmaron que tenían bajo control el cruce marítimo, pero las ofensivas se extendieron el fin de semana, lo que amenazó aún más cualquier esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos señaló que sus fuerzas atacaron decenas de emplazamientos en los bombardeos del lunes, incluidos sistemas de defensa aérea, sitios de radar, equipos de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait. El ejército ideológico afirmó que dañaron la Base Aérea Príncipe Hassan en Jordania, un centro de mando de drones militares en Baréin y bases aéreas en Kuwait.

Mientras tanto, el barril de petróleo brent para entrega en septiembre se disparó más del 4%, hasta los 79 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante las nuevas tensiones entre Washington y Teherán.

Aumento del brent y el dólar

A las 5:00 GMT de este lunes, 23:00 horas de CDMX, el brent, el crudo de referencia en Europa, se revalorizó el 4.21%, hasta los 79.21 dólares, después de terminar el viernes con una leve caída del 0.38 %, hasta los 76.01 dólares el barril.

Esto supuso un aumento del 9% con respecto a su precio anterior a la guerra.

Si bien los precios del petróleo están muy por debajo del máximo de casi 120 dólares por barril alcanzado durante el peor momento del conflicto, las fluctuaciones del mercado tras cada ronda de ataques han demostrado la capacidad de Irán para influir en los precios de la energía.

Asimismo, el dólar subía frente a la mayoría de las demás divisas, en el marco de la reanudación de las ⁠hostilidades en Medio Oriente que avivaron los temores inflacionistas y aumentó las perspectivas de subidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales de todo el mundo.

Frente a la moneda japonesa, el dólar avanzaba un 0.2%, hasta situarse en 162.075 yenes. El euro se debilitaba un 0.1%, hasta los 1,1397 ​dólares, mientras que la libra esterlina retrocedía un 0.2%, hasta los 1.3374 dólares.

El dólar australiano bajaba un 0.3%, hasta situarse en 0.6928 dólares, ‌mientras que su contraparte neozelandesa caía un 0.1%, hasta situarse en 0.5757 dólares.

Las ofensivas, desencadenadas por el ataque de Irán contra un buque portacontenedores en el estrecho frente a la costa de Omán, volvieron a subrayar que la vía navegable por la que en otro tiempo pasaba una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural comercializados en el mundo seguía siendo el asunto clave en las negociaciones.

El transporte marítimo por la estrecha boca del Golfo Pérsico se ha visto interrumpido desde el inicio de la guerra, ya que Irán ha mantenido un control asfixiante sobre la zona atacando buques comerciales e intimidando a las compañías navieras.

Irán y Estados Unidos están cerca del punto medio del periodo de 60 días de un acuerdo provisional que se suponía debía preparar conversaciones para un fin permanente de la guerra.

En cambio, la situación se ha deteriorado con una serie de ataques sobre el estrecho y su gestión futura, lo que preocupa a mandatarios de otros países ante la posibilidad de que la guerra con Irán se reanude de lleno.

ASJ