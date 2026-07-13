EUA e Irán Reanudan Ataques, Sube Precio del Petróleo y la Tregua se Desmorona

Mandatarios de diversos países están preocupados ante la posibilidad de que la guerra en Medio Oriente se reactive totalmente

Irán Estados UnidosTanto el gobierno de Donald Trump como la administración de la república islámica afirmaron que tenían bajo control el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

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La tregua en Medio Oriente se desmorona: bombardeos entre EUA e Irán elevan el precio del petróleo y preocupan a líderes mundiales. Infórmate.

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Crisis en Medio Oriente: ataques reanudados y petróleo en alza