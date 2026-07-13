Publican Lista de Gasolineras que No se Han Sumado a Estabilizar Precio del Diésel

Pemex puso a disposición de la ciudadanía un documento con 130 páginas, donde se muestran los expendios por cada estado que no se han adherido al esfuerzo

DiéselEl gobierno federal hizo un llamado a las estaciones de servicio para que se sumen a la estrategia de estabilización de precios, como ya lo hace el 80% de las gasolineras del país. Foto: Cuartoscuro.

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Pemex revela las estaciones que no se suman al plan para mantener el diésel a 27 pesos. El gobierno llama a la colaboración. ¿Quieres saber más? Accede al listado completo.

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