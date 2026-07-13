Publican Lista de Gasolineras que No se Han Sumado a Estabilizar Precio del Diésel

Petróleos Mexicanos (Pemex) ofreció un listado de las gasolineras que no se han adherido al plan del gobierno federal para estabilizar el precio del diésel por debajo de los 27 pesos por litro a nivel nacional.

En un comunicado, la petrolera estatal indicó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum implementó diversas medidas para una estrategia coordinada, con el fin de que el energético no aumente, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, dijo que algunas estaciones de servicio no se han sumado al esfuerzo y puso a disposición de la ciudadanía un documento con 130 páginas, donde se muestran esos expendios por cada estado. En una revisión preliminar de N+ se identificaron al menos 2,100 gasolineras.

"A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno Mexicano y el compromiso de la mayoría las y los empresarios gasolineros, aún se identifican algunas estaciones de servicio que no se han sumado a este esfuerzo conjunto y comercializan el diésel a precios significativamente superiores a los observados en el mercado", se indicó.

Consulta la lista completa al hacer click en este enlace. Igual te compartimos el documento en el sitio de N+ a continuación.

Asimismo, el gobierno federal hizo un llamado a las estaciones de servicio para que se sumen a la estrategia de estabilización de precios, como ya lo hace el 80% de las gasolineras del país.

También aseguró que continuará vigilando el mercado de combustibles para garantizar una competencia justa y proteger a los consumidores.

Aunque a nivel nacional se fijó el acuerdo de 27 pesos por litro con el sector gasolinero, en zonas fronterizas se determinó el costo por debajo de $25.39 pesos por litro, derivado de la aplicación de una tasa de IVA del 8% en esas regiones.

¿Qué medidas hay para mantener el diésel a 27 pesos?

Pemex reiteró al menos cuatro puntos aplicados para mantener el precio del diésel a un máximo de 27 pesos por litro.

📰 Comunicado Nacional | El Gobierno de México informa sobre las estaciones de servicio que no se han adherido al acuerdo para la estabilización del precio de diésel

🔗 https://t.co/TjHwresXLC pic.twitter.com/E2ArmZOv2E — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 13, 2026

Mantener estímulos fiscales para reducir el impacto del IEPS en el precio del diésel.

Bajar las comisiones que cobran por pagar con tarjeta, vales y otros medios electrónicos.

Pemex vende combustible a precios competitivos y reduce los costos de transporte hacia las gasolineras.

Refuerza la seguridad y mejora la distribución de combustibles para garantizar el abasto en todo el país.

ASJ