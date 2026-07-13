Colapsa Tumba en Panteón; Mujer de 83 Años Cae en una Fosa en Tamaulipas

Una mujer de aproximadamente 83 años resultó gravemente lesionada luego de que colapsara la estructura de concreto de una tumba sobre la que se encontraba mientras visitaba un panteón municipal, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y rescatistas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con testimonios de trabajadores encargados del mantenimiento del cementerio, la adulta mayor, se subió a una de las losas de concreto, pero la estructura no soportó el peso y cedió, provocando que cayera al fondo de la fosa.

Tras la caída, la mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza y comenzó a sangrar, por lo que personas que se encontraban en el lugar le brindaron los primeros auxilios mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron un complejo operativo de rescate que se prolongó durante varios minutos, debido al peso de la víctima y al riesgo que representaban las losas de concreto que permanecían inestables sobre la fosa. Los rescatistas aseguraron la estructura antes de proceder con la extracción para evitar un nuevo derrumbe.

Una vez rescatada, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. De manera preliminar, se informó que presenta una fractura de cráneo y posibles lesiones en una pierna o un brazo, aunque será el parte médico oficial el que determine la gravedad de sus heridas.