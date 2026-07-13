Colapsa Tumba en Panteón; Mujer de 83 Años Cae en una Fosa en Tamaulipas

Una mujer de aproximadamente 83 años resultó gravemente lesionada luego de que colapsara la estructura de concreto de una tumba.

Adulta Mayor Cae a una Fosa Luego del Colapso de una Tumba en un CementerioFoto: N+

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Una visita al panteón termina en tragedia: una mujer de 83 años cae en una fosa al colapsar una tumba. Rescatistas luchan contra el tiempo para salvarla. Descubre los detalles de este dramático rescate.

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