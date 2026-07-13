Investigan Causa de Muerte de Jayden Adams; Autoridades de Sudáfrica hacen un Atento Llamado

Luego de la repentina noticia sobre el fallecimiento de Jayden Adams, la Policía de Sudáfrica abrió una investigación para esclarecer la causa del fallecimiento.

Causas de muerte de Jayden AdamsInvestigan las causas de muerte de Jayden Adams en Sudáfrica. Foto: AFP
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