Investigan Causa de Muerte de Jayden Adams; Autoridades de Sudáfrica hacen un Atento Llamado

La Policía de Sudáfrica informó que ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte del futbolista Jayden Adams, en una propiedad en Military Road, en Schotsche Kloof, Ciudad del Cabo, el sábado.

El capitán FC van Wyk, portavoz de la policía de Western Cape, confirmó a medios locales que se inició la indagatoria, tras el hallazgo del cuerpo del centrocampista de la selección sudafricana en el Mundial, que aún se encuentra en desarrollo.

“La comisaría central de policía de Ciudad del Cabo registró una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en un local de Military Road”, declaró Van Wyk a IOL.

Hacen atento llamado tras la muerte de Jayden Adams

El ministro de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie, hizo un atento llamado a no especular sobre lo que pasó a Jayden Adams, enfatizando que la causa de la muerte "aún no se ha confirmado" e instó a los medios de comunicación y al público a actuar con "discreción y compasión".

El funcionario sudafricano también publicó un vídeo en X en el que se le ve abrazando a Adams.

“Descansa en paz, mi precioso hijo”, escribió McKenzie.

Rest in perfect Peace my Boy 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲 pic.twitter.com/UwA0pxGkL7 — Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026

Muerte de Jayden Adams, en contexto de pérdidas familiares

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams se da luego de la muerte de su abuela, Marianna Adams, quien falleció a los 72 años en un hospital de Stellenbosch el 17 de junio pasado, un día antes de que la selección sudafricana se enfrentara a la República Checa en la Copa Mundial de la FIFA.

El ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, lamentó el fallecimiento del futbolista y lo describió como uno de los jóvenes talentos más destacados del balompié sudafricano. Además, pidió al público y a los medios de comunicación abstenerse de difundir especulaciones mientras continúa la investigación.

McKenzie también recordó el episodio que, dijo, reflejaba el compromiso de Adams con la Bafana Bafana.

"Recuerdo haber notado lo inusualmente callado que parecía Jayden en el banquillo en la segunda parte, después de que fuera sustituido; solo después supimos que ese día había salido al campo cargando con el nuevo dolor por la pérdida de su abuela, Marianna, que falleció solo unas horas antes del inicio", expresó el funcionario.

El ministro agregó que, tras enterarse de la muerte de la abuela del jugador, se comunicó con él para expresarle sus condolencias y destacó la respuesta que recibió. "Que eligiera llevar la camiseta nacional y darlo todo por su país en ese momento habla de una profundidad de carácter y profesionalidad muy por encima de su edad, y refleja el calibre del joven que Sudáfrica ha perdido", afirmó.

Sin embargo, en un video que circula en redes se puede observar a Jayden lejos de las celebraciones de todo el equipo, después de imponerse a Corea en el partido de grupos del Mundial 2026.