Fallecimiento de su Abuela y Ciudad del Cabo, Claves de la Muerte del Futbolista Jayden Adams

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica (Bafana Bafana) y del Mamelodi Sundowns, ha causado conmoción en el deporte de ese país. El jugador falleció a los 25 años y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de su deceso.

Según informaron medios sudafricanos, la Policía de Ciudad del Cabo abrió una investigación luego de que el cuerpo de un hombre de 25 años fuera localizado la mañana del sábado en una propiedad ubicada sobre Military Road, en la zona de Schotschekloof.

El portavoz de la Policía de Western Cape, el capitán FC van Wyk, informó que los agentes acudieron al lugar alrededor de las 11:06 horas después de recibir el reporte. "Se ha registrado una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en unas instalaciones de Military Road, Schotschekloof. Las circunstancias que rodean al incidente están bajo investigación", señaló.

Tras conocerse la noticia, en redes sociales y algunos espacios informativos comenzaron a circular versiones que apuntaban a que Adams padecía depresión y que habría atentado contra su vida. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado esa información ni ha dado a conocer oficialmente la causa de la muerte.

Tristeza por la muerte de su abuela

El ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, lamentó el fallecimiento del futbolista y lo describió como uno de los jóvenes talentos más destacados del balompié sudafricano. Además, pidió al público y a los medios de comunicación abstenerse de difundir especulaciones mientras continúa la investigación.

McKenzie también recordó un episodio que, dijo, reflejaba el compromiso de Adams con la selección nacional. Relató que durante el partido de Bafana Bafana frente a la República Checa, disputado en Atlanta, el mediocampista jugó pese a que horas antes había fallecido su abuela, Marianna.

"Recuerdo haber notado lo inusualmente callado que parecía Jayden en el banquillo en la segunda parte, después de que fuera sustituido; solo después supimos que ese día había salido al campo cargando con el nuevo dolor por la pérdida de su abuela, Marianna, que falleció solo unas horas antes del inicio", expresó el funcionario.

El ministro agregó que, tras enterarse de la muerte de la abuela del jugador, se comunicó con él para expresarle sus condolencias y destacó la respuesta que recibió. "Que eligiera llevar la camiseta nacional y darlo todo por su país en ese momento habla de una profundidad de carácter y profesionalidad muy por encima de su edad, y refleja el calibre del joven que Sudáfrica ha perdido", afirmó.

Sin embargo, un video que circula en redes hace notorio que Jayden estaba muy triste. Después del imponerse a Corea en el partido de grupos del Mundial 2026, toda la selección Bafana Bafana estaba celebrando, con gritos, canticos y gritos, todos menos Adams, que permanecía sentado en un banco, con el rostro serio, solo observando a sus compañeros.