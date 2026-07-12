Fallecimiento de su Abuela y Ciudad del Cabo, Claves de la Muerte del Futbolista Jayden Adams

Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre la muerte del futbolista sudafricano, mientras el gobierno pidió evitar especulaciones sobre las causas del fallecimiento.

Muerte de Adams bajo investigación. Foto: APMuerte de Adams bajo investigación. Foto: AP

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