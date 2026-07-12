Isaac del Toro en la Etapa 9 del Tour de Francia: ¿En Qué Lugar Quedó el Mexicano?

El neerlandés Mathieu van der Poel conquistó este domingo la novena etapa del Tour de Francia 2026, al imponerse en el sprint final de una larga escapada. Se trata de su tercer triunfo de etapa en la ronda francesa, luego de las victorias que consiguió en 2021 y 2025.

El ciclista del Alpecin fue el más rápido de un grupo de cuatro corredores que logró mantenerse por delante del pelotón, el cual cruzó la meta apenas seis segundos después. La clasificación general no registró cambios y continúa encabezada por el esloveno Tadej Pogačar.

Por su parte, el mexicano Isaac del Toro volvió a firmar una destacada actuación en la novena etapa, disputada sobre un recorrido de media montaña. El ciclista del UAE Team Emirates terminó en el 13.º lugar, a solo seis segundos del ganador, resultado que le permitió conservar el maillot blanco como el mejor joven de la competencia y mantenerse en la tercera posición de la clasificación general.

Tras la etapa, Del Toro permanece a 3 minutos y 27 segundos del líder, Tadej Pogačar, y a 45 segundos del segundo lugar, ocupado por el danés Jonas Vingegaard, por lo que sigue firme en la lucha por el podio.

La jornada de este domingo 12 de julio sufrió modificaciones debido a las altas temperaturas registradas en Francia. Ante la alerta roja por la ola de calor, los organizadores recortaron el recorrido de 185.5 a 154.6 kilómetros y retrasaron la salida para proteger a los competidores.

Con este resultado, Isaac del Toro continúa siendo una de las revelaciones del Tour de Francia 2026 y se mantiene entre los principales aspirantes de la clasificación general, además de liderar la competencia entre los ciclistas más jóvenes.

¿Cómo fue la carrera?

Se esperaba que este domingo, algunos rodadores intentaran la fuga anticipada en una jornada de rompe piernas en la media montaña.

El primer gran filtro llegó en el Suc au May, un puerto de segunda categoría con 3.8 kilómetros al 7.7%. Aunque el tramo realmente duro, de 2 mil 400 metros al 9.3% con rampas por encima del 10%, fue el que los analistas señalaron como el punto de ruptura.

Luego siguió la Côte de la Croix du Pey, con sus 4.8 kilómetros al 6%, en un respiro relativo antes de adentrarse en el tramo más pesado de pedalear. Los ciclistas se enfrentaron a casi 30 kilómetros de transición en los que el viento y el calor reseco castigaron sin piedad.

El desenlace se escribió en el Mont Bessou, un muro de apenas 900 metros –con 400 metros al 9.5% de pendiente real– a 24 kilómetros de la meta como el juez definitivo. Pero la llegada ascendente a Ussel, después de una bajada veloz y dos desniveles adicionales, terminó de decantar la balanza.

Para este lunes 13 de julio, los corredores de la competencia de ciclismo más importante del mundo, tendrán un descanso en la región de Cantal, en el Macizo Central francés, con el fin de que los atletas se recuperen del exigente bloque inicial que comenzó con la gran salida en Barcelona y el paso por los Pirineos.

ASJ