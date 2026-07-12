Isaac del Toro en la Etapa 9 del Tour de Francia: ¿En Qué Lugar Quedó el Mexicano?

Del Toro dijo ayer que el ambiente estaba "muy caliente" y fue estresante terminar la etapa 8, en la que cruzó en lugar 46

Isaac del ToroIsaac del Toro corrió la etapa 9 del Tour de Francia. Foto: Reuters.

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La etapa 9 del Tour de Francia se acorta por el calor extremo. Isaac del Toro, el mexicano más joven en la competencia, busca mantener su posición. Descubre su desempeño.

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