Murió Lindsey Graham, Senador de EUA, Por Enfermedad Breve y Repentina

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, aliado cercano del presidente Donald Trump, falleció a los 71 años tras sufrir una "breve y repentina enfermedad", confirmó su oficina.

"La noche del sábado 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham falleció a causa de una enfermedad breve y repentina", se publicó en la cuenta oficial de X del legislador por Carolina del Sur.

"La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y solicita privacidad durante este período tan difícil", se añadió.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Graham fue electo por primera vez a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1994, antes de ser elegido al Senado en 2002. Fue reelegido a la Cámara alta en 2008, 2014 y 2020. Se desempeñaba como presidente del Comité de Presupuesto del Senado.

Fue una de las voces más influyentes de Washington en materia de defensa y política exterior, y un aliado clave del presidente estadounidense Donald Trump.

Acababa de regresar de Kiev, donde se reunió el viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Graham era un firme defensor del apoyo estadounidense a Ucrania.

Hace solo unas semanas, Trump había respaldado la campaña de reelección de Graham para las elecciones intermedias de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que puede alterar el equilibrio de poder en Washington.

Trump expresa tristeza

Luego de conocerse la noticia del deceso de Lindsey Graham, el presidente Trump expresó su tristeza y adelantó que tendrá una despedida especial.

El mandatario destacó que el republicano era una de las mejores personas que conoció y un gran patriota estadounidense.

"¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha muerto!", publicó Trump en redes sociales temprano la madrugada de este domingo.

"Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy extrañado! DETALLES Y ARREGLOS MÁS ADELANTE. ¡Qué triste!", agregó.

El gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que Graham fue "un defensor acérrimo de Carolina del Sur y de Estados Unidos".

McMaster puede nombrar de inmediato a un sustituto interino para el escaño de Graham hasta enero. De acuerdo con la ley de Carolina del Sur, en noviembre se celebrarían elecciones para elegir a su sucesor para un mandato completo.

Carrera destacada como legislador

Lindsey Graham presidía el Comité de Presupuesto del Senado, lo que le dio un papel central durante el segundo mandato de Trump, mientras los republicanos impulsaban legislación importante con votaciones partidistas y una estrecha mayoría en la cámara.

Su comité supervisó un proceso llamado reconciliación, un procedimiento del Senado que permitió a los republicanos aprobar políticas significativas como la ley tributaria del año pasado sin la amenaza de un filibusterismo demócrata.

Anteriormente había encabezado el Comité Judicial del Senado cuando los republicanos confirmaron a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema en 2020, y estaba en línea para recuperar ese puesto si el partido mantenía el control del Senado después de las elecciones de medio término de este año.

Graham también desempeñó un papel central en los esfuerzos del Senado para elaborar una enorme reforma migratoria en 2013 como miembro del llamado Grupo de los Ocho, un grupo bipartidista que redactó una medida amplia que reescribía prácticamente cada parte de la ley de inmigración de Estados Unidos.

Fue aprobada en el Senado con 68 votos, pero nunca fue considerada por la Cámara de Representantes, por lo que no se convirtió en ley.

Pero las opiniones de Graham sobre inmigración, en particular su respaldo a una vía hacia la ciudadanía para las personas en Estados Unidos sin estatus legal, le enfrentaron con gran parte del Partido Republicano y le hicieron vulnerable a desafíos en las primarias en Carolina del Sur.

Este año, Graham enfrentó amenazas en las primarias por parte de Paul Dans, un autor clave del Proyecto 2025, un plan conservador de gobierno redactado mientras Trump se postulaba para recuperar la Casa Blanca. Pero Dans se retiró de la contienda en abril y Graham ganó sus primarias de forma contundente en junio y se enfrentaba a la demócrata Annie Andrews, una pediatra de Charleston, en noviembre.

Graham se apoyó en gran medida en sus estrechos vínculos con Trump para enfrentar a sus rivales en las primarias, y se dirigió al presidente en su discurso de victoria el mes pasado, cuando dijo: "Voy a ayudarle a cambiar este mundo y cambiar este país".

Lanzó una breve candidatura para presidente en 2016 y chocó con Trump, criticándolo como "no apto para el cargo".

Sin embargo, se convirtió en uno de los aliados más cercanos del actual presidente y lo asesoró en asuntos de política exterior como Irán y Rusia y acababa de anunciar el viernes un acuerdo con el gobierno de Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia.

Graham había estado en Ucrania para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien comentó la décima visita del senador al país y le dio las gracias por "reconocer a nuestros guerreros".

Como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la década de 1990, respaldó políticas destinadas a aislar a Irán y a limitar sus programas de misiles y nuclear.

También celebró la decisión de Trump de atacar sitios nucleares el año pasado y fue un partidario del más reciente conflicto que comenzó hace unos meses.

Graham no estaba casado ​y vivía en Seneca, Carolina del Sur.

ASJ