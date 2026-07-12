Murió Lindsey Graham, Senador de EUA, Por Enfermedad Breve y Repentina

Hace solo unas semanas, Trump había respaldado la campaña de reelección de Graham para las elecciones intermedias de noviembre

Lindsey GrahamGraham fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1994. Foto: Reuters.

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Lindsey Graham, aliado de Trump, muere inesperadamente. Su reciente respaldo electoral por Trump marca un giro en la política de EE.UU. Descubre los detalles.

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