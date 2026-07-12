Pronóstico del Clima Hoy 12 de Julio: Lluvias en la Mitad del País por Onda Tropical 18

Para este domingo 12 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en la mitad del país debido a la onda tropical número 18, mientras prevalecerá una onda de calor en ocho estados, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

La onda tropical 18 se desplazará sobre el sureste del país y generará chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.

Asimismo, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (este, oeste y sur), Coahuila (norte), Durango (norte y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Colima, Chiapas (costa) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Zacatecas (oeste), Ciudad de México y Estado de México (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Aguascalientes.

¿Dónde habrá calor?

Baja California Sur (sur)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit, Jalisco (sur y costa)

Colima

Michoacán (costa)

Guerrero (costa central)

Oaxaca (sur)

Sonora

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte y suroeste) y Michoacán (costa).

De 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Veracruz.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado un ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se espera ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

ASJ