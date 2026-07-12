Pronóstico del Clima Hoy 12 de Julio: Lluvias en la Mitad del País por Onda Tropical 18

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

LluviasSe mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana. Foto: Reuters.

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¡Prepárate! Hoy, lluvias intensas en la mitad del país por la Onda Tropical 18. Se esperan descargas eléctricas y granizo. Consulta el pronóstico completo.

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