¿Cuándo Serán las Semifinales del Mundial 2026 y Dónde se Jugarán? Fechas, Sedes y Horarios
Ya están definidos los días, horarios y sedes de los dos partidos de Semifinales que se jugarán en el Mundial 2026.
Los dos partidos de Semifinales se juegan muy pronto. Foto: Getty
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Ya están definidos los días, horarios y sedes de los dos partidos de Semifinales que se jugarán en el Mundial 2026.
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PorRedacción N+
Concluyeron los partidos de cuartos de final y con los equipos clasificados ya definidos, es momento de saber cuándo serán y dónde se juegan las semifinales del Mundial 2026, para que sepas las fechas, sedes y horarios de los dos juegos del torneo.
¿Qué día se juegan las semifinales del Mundial 2026? Fechas y horarios
Los dos partidos que fungen como la antesala de la final se llevan a cabo el martes 14 y miércoles 15 de julio 2026, ambos en un horario apto para que sea visto en prácticamente todo el mundo, sin tener que desvelarse en la madrugada. Las fechas y horarios de las semifinales sin las siguientes:
Francia vs España: Se juega el martes 14 de julio 2026, a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México).
Inglaterra vs Argentina: Se juega el miércoles 15 de julio 2026, a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México).
¿Dónde se jugarán las semifinales del Mundial 2026?
Los partidos ya tienen sede, fechas y horarios para que se lleven cabo. Ambos se juegan en territorio estadounidense y se espera lleno total en ambos estadios:
Francia vs España: Se juega en el Estadio sede Dallas.
Inglaterra vs Argentina: Se jugará en el Estadio sede Atlanta.