¿Cuándo Serán las Semifinales del Mundial 2026 y Dónde se Jugarán? Fechas, Sedes y Horarios

Ya están definidos los días, horarios y sedes de los dos partidos de Semifinales que se jugarán en el Mundial 2026.

Cuándo son las semifinales del Mundial y dónde se juegan fechas horarios y sedesLos dos partidos de Semifinales se juegan muy pronto. Foto: Getty

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Ya están definidos los días, horarios y sedes de los dos partidos de Semifinales que se jugarán en el Mundial 2026.

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¿Qué Día Son las Semifinales del Mundial 2026 y Dónde se Juegan? Fechas, Sedes y Horarios de Partidos