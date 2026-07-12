¿Cuándo Serán las Semifinales del Mundial 2026 y Dónde se Jugarán? Fechas, Sedes y Horarios

Concluyeron los partidos de cuartos de final y con los equipos clasificados ya definidos, es momento de saber cuándo serán y dónde se juegan las semifinales del Mundial 2026, para que sepas las fechas, sedes y horarios de los dos juegos del torneo.

Si te perdiste alguno de los juegos de cuartos de final, en una nota ya te dijimos quiénes ya pasaron a semifinales del Mundial. Además, te contamos todos los detalles de la posibilidad que tiene México de ser sede de nuevo del torneo de selecciones en 2038 y lo que necesita para albergar otra Copa del Mundo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Murió Jayden Adams, Futbolista de Sudáfrica que Enfrentó a México en el Mundial 2026

¿Qué día se juegan las semifinales del Mundial 2026? Fechas y horarios

Los dos partidos que fungen como la antesala de la final se llevan a cabo el martes 14 y miércoles 15 de julio 2026, ambos en un horario apto para que sea visto en prácticamente todo el mundo, sin tener que desvelarse en la madrugada. Las fechas y horarios de las semifinales sin las siguientes:

Francia vs España: Se juega el martes 14 de julio 2026, a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México).

Inglaterra vs Argentina: Se juega el miércoles 15 de julio 2026, a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México).

¿Dónde se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Los partidos ya tienen sede, fechas y horarios para que se lleven cabo. Ambos se juegan en territorio estadounidense y se espera lleno total en ambos estadios:

Francia vs España: Se juega en el Estadio sede Dallas.

Inglaterra vs Argentina: Se jugará en el Estadio sede Atlanta.

AO