"Toca Regresar a Casa e Ir Por el Título": Gilberto Mora Envía Mensaje Rumbo a Partido con Xolos

El futbolista Gilberto Mora informó, a través de un nuevo video, que regresa a jugar con el Club Xolos de Tijuana, luego de su destacada participación en el Mundial 2026.

Después de que terminara la representación en el Tri, el jugador ha seguido presente a través de redes sociales, pues no solo su relevante papel le ganó la admiración de miles, sino también la forma en la que ha retomado sus actividades cotidianas pese a su popularidad, como su graduación del nivel medio superior.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gilberto Mora Se Gradúa de la Preparatoria tras Debutar con México en el Mundial 2026

Gil Mora agradece a afición de Xolos por su apoyo

Ahora, el jugador de los Xolos de Tijuana indicó que regresa a la Liga MX y agradeció el apoyo de la afición de Tijuana durante la Copa del Mundo.

"Agradecerles todo su apoyo durante este Mundial; ahora toca regresar a casa e ir por el título con Xolos, así que vamos a necesitar de todo su apoyo", dijo.

¿Cuándo debuta Xolos en el Apertura 2026?

Gilberto Mora ya se estaría preparando para reincorporarse a Xolos de Tijuana de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El primer partido oficial del conjunto fronterizo será frente a Tigres, correspondiente a la Jornada 1, por lo que ese encuentro apunta a ser el regreso del juvenil a la actividad tras disputar la Copa del Mundial 2026, siempre que el cuerpo técnico decida incluirlo en la convocatoria.

El duelo está programado para el jueves 16 de julio a las 21:00 horas en el Estadio Caliente, donde Xolos buscará iniciar el campeonato con una victoria ante uno de los candidatos al título.

Luego de su desempeño en el Mundial 2026, el mediocampista es seguido por clubes europeos, interesados en incorporar a una de las mayores promesas del futbol mexicano.

Sin embargo, cualquier negociación dependerá de que el jugador alcance la mayoría de edad, requisito indispensable para concretar una transferencia internacional.

El próximo 14 de octubre del año en curso, Mora cumplirá 18 años, alcanzando el requisito indispensabel mencionado.