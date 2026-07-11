"Toca Regresar a Casa e Ir Por el Título": Gilberto Mora Envía Mensaje Rumbo a Partido con Xolos

El jugador de 17 años anunció su regreso a la liga mexicana con su club Xolos.

Gilberto Mora regresa a XolosGilberto Mora anunció su regreso a las canchas mexicanas con los Xolos de Tijuana. Foto: Cuartoscuro
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