Vuelve 'Bromance' Haaland-Bellingham como Rivales en Partido de Noruega vs Inglaterra

Los futbolistas Jude Bellingham y Erling Haaland son tendencia en el Mundial 2026 porque este sábado 11 de julio se verán las caras en el partido de Cuartos de Final entre Inglaterra y Noruega.

El encuentro entre dos de las máximas estrellas del futbol actual reactivó en las redes sociales la obsesión por su famoso “bromance” que nació cuando fueron compañeros en el Borussia Dortmund.

The bromance takes the pitch tomorrow. pic.twitter.com/NPvnVSAWQM — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 10, 2026

¿Por qué es tendencia el bromance de Bellingham y Haaland?

Los aficionados en las redes sociales han inundado las plataformas con memes y ediciones románticas de ambos; incluso medios especializados como la BBC y Vogue destacan su química. Bellingham es visto como el elegante y elocuente director de orquesta, mientras que Haaland es el excéntrico, directo y naturalmente "memeable" gigante del área.

Ambos construyeron una amistad inusual en el futbol de élite durante sus dos temporadas juntos en Alemania (2020-2022); protagonizaron un beso en la mejilla en septiembre de 2021, tras un gran partido de Champions League. Bellingham interrumpió una entrevista de Haaland para plantarle un beso en la mejilla, un clip que sigue reviviendo hoy en día y que el propio Borussia Dortmund lo compartió en sus redes sociales a unas horas del reencuentro entre ambos titanes del balompié.

Otro momento que sucedió y es recordado por los aficionados fue el 14 de febrero de 2022, cuando protagonizaron un video oficial del Dortmund leyendo piropos mutuos sobre música de jazz, riendo y demostrando una enorme complicidad como amigos.

A pesar de que Haaland se fue al Manchester City y Bellingham al Real Madrid, mantuvieron el contacto.

En el encuentro de este sábado, ambos llegan cargados de goles y liderando las campañas históricas de sus países en el Mundial 2026.

HVI