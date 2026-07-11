Vuelve 'Bromance' Haaland-Bellingham como Rivales en Partido de Noruega vs Inglaterra

Los aficionados del Mundial 2026 están pendientes este sábado de Haaland y Bellingham y de algo más que goles

Vuelve El "Bromance" de Erling Haaland y Jude Bellingham como Rivales en Noruega vs InglaterraJude Bellingham de Inglaterra y Erling Haaland de Noruega forjaron un gran vinculo en el Borussia Dortmund. Foto: X @BlackYellow

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Otro momento que sucedió y es recordado por los aficionados fue el 14 de febrero de 2022, cuando protagonizaron un video oficial del Dortmund leyendo piropos demostrando una enorme complicidad

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