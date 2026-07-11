¿Cuándo Son las Primeras Vacaciones del Ciclo Escolar 2026-2027? Esto Dice el Calendario SEP
Esta tarde se dio a conocer el preacuerdo de la SEP sobre el calendario escolar para el siguiente ciclo escolar 2026-2027
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Atención padres y estudiantes: la SEP presenta el preacuerdo del calendario 2026-2027. Las primeras vacaciones empiezan en estas fechas, ¡infórmate aquí!
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PorRedacción N+
Hoy, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer un preacuerdo de un calendario escolar de 185 días para el ciclo lectivo 2026-2027, aplicable en todo el país para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
Aunque el calendaro oficial de la SEP aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, el preacuerdo establece que los niños regresan a clases el próximo 31 de agosto 2026.
En tanto, sobre el calendario escolar de 190 días para el ciclo lectivo 2026-2027, aplicable en toda la República para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, públicas y particulares, indica que los niños también regresan a clases el 31 de agosto. Sin embargo, hay diferencias de días de descanso.
¿Cuándo Son las Primeras Vacaciones del Ciclo Escolar 2026-2027?
El preacuerdo de la SEP, apunta que las primeras vacaciones del ciclo escolar 2026-2027 son en diciembre.
Son poco más de dos semanas de vacaciones, tanto para el calendario de 185 días como para el de 190 días, aunque con un día de diferencia, según marca el preacuerdo.
Así quedan los primeros días de vacaciones del siguiente ciclo escolar:
Calendario de 185 días: del 21 de diciembre al 31 de diciembre, para regresar a clases el jueves 7 de enero 2027.
Calendario de 190 días: del 21 de diciembre al 31 de diciembre, para regresar a clases el miércoles 6 de enero 2027.