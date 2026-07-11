¿Cuándo Son las Primeras Vacaciones del Ciclo Escolar 2026-2027? Esto Dice el Calendario SEP

Esta tarde se dio a conocer el preacuerdo de la SEP sobre el calendario escolar para el siguiente ciclo escolar 2026-2027

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Atención padres y estudiantes: la SEP presenta el preacuerdo del calendario 2026-2027. Las primeras vacaciones empiezan en estas fechas, ¡infórmate aquí!

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