¿Cuándo Son las Primeras Vacaciones del Ciclo Escolar 2026-2027? Esto Dice el Calendario SEP

Hoy, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer un preacuerdo de un calendario escolar de 185 días para el ciclo lectivo 2026-2027, aplicable en todo el país para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Aunque el calendaro oficial de la SEP aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, el preacuerdo establece que los niños regresan a clases el próximo 31 de agosto 2026.

En tanto, sobre el calendario escolar de 190 días para el ciclo lectivo 2026-2027, aplicable en toda la República para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, públicas y particulares, indica que los niños también regresan a clases el 31 de agosto. Sin embargo, hay diferencias de días de descanso.

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¿Cuándo Son las Primeras Vacaciones del Ciclo Escolar 2026-2027?

El preacuerdo de la SEP, apunta que las primeras vacaciones del ciclo escolar 2026-2027 son en diciembre.

Son poco más de dos semanas de vacaciones, tanto para el calendario de 185 días como para el de 190 días, aunque con un día de diferencia, según marca el preacuerdo.

Así quedan los primeros días de vacaciones del siguiente ciclo escolar: