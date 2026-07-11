¿A Qué Hora es Argentina vs Suiza? Horario y Dónde Ver En Vivo Partido de Cuartos de Final

Conoce a qué hora es el juego Argentina vs Suiza y dónde ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio, que definirá el último lugar en la semifinal.

Argentina vs SuizaDel partido Argentina vs Suizas se definirá al equipo que pase a semifinales del Mundial. Foto: Getty Images
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