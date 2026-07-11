¿A Qué Hora es Argentina vs Suiza? Horario y Dónde Ver En Vivo Partido de Cuartos de Final
Conoce a qué hora es el juego Argentina vs Suiza y dónde ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio, que definirá el último lugar en la semifinal.
Del partido Argentina vs Suizas se definirá al equipo que pase a semifinales del Mundial. Foto: Getty Images
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PorRedacción N+
La Albiceleste y La Nati se enfrentan en un duelo por la supervivencia en el Mundial 2026 y uno de los boletos a semifinales. ¿A qué hora es el partido Argentina vs Suiza? No te pierdas este juego y conoce en N+ todos los detalles previos.
Luego de los triunfos de Francia y España, los últimos dos pases a la siguiente fase de la Copa del Mundo se definen este sábado.
¿A qué hora se juega Argentina vs Suiza?
El tiempo corre en contra del Mundial 2026: este sábado se desarrolla la última jornada de cuartos de final hasta que dé inicio la ronda de semifinales y, finalmente, el cierre de la Copa del Mundial, que se llevará a cabo el próximo 19 de julio.
Pero antes, hoy se decide quién pasa a la siguiente y penúltima etapa del certamen de entre Argentina y Suiza. La máquina impulsada por Messi busca su cuarta copa y segunda consecutiva, mientras que La Nati ha igualado ya su mejor actuación en esta competencia y quiere hacer historia al pasar a semifinales por primera ocasión.
El partido Argentina vs Suiza se juega este sábado 11 de julio 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio Kansas City.
¿Dónde ver Argentina vs Suiza en vivo hoy?
Podrás disfrutar de este duelo clasificatorio en vivo a través de ViX Premium, que con su Pase Mundialista tiene los 104 partidos de esta justa deportiva.
Éste será el tercer enfrentamiento en Copa del Mundo entre la Albiceleste y las Cruces Rojas; sin embargo, el balance favorece a Argentina, que sueña con su cuarto trofeo mundialista y, para lograrlo, deberá llegar a su tercera semifinal consecutiva.