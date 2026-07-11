Crece el Apoyo a Noruega en México a Partir de la Notoriedad de su Delantero Erling Haaland

En los últimos días ha crecido el apoyo a la selección de Noruega, a partir de la notoriedad de su delantero, Erling Haaland, quien buscará llevar a su país por primera vez a una semifinal mundialista, tras no clasificar desde 1998.

Para ello deberá vencer a Inglaterra, país donde nació, creció y donde actualmente juega.

El delantero es asiduo de la interacción digital, como la que tuvo con un aficionado mexicano que preguntó cómo se decía ¿Y si sí? en noruego.

Sus gestos y manera de caminar se han convertido en material de parodias, memes, y múltiples versiones de su canción que se hizo famosa con el Manchester City.

Este viernes incluso, celebró la versión que hizo una banda regional mexicana de su canción, donde Haaland dijo:

"Los escucho México"

La personalidad de Haaland ha hecho que muchos aficionados mexicanos apoyen a los noruegos en lo que resta del Mundial.

Remo vikingo

El tradicional remo vikingo de los estadios es quizá la celebración de este torneo. Se recrea tanto en el buscador de Google, como en varias situaciones cotidianas.

Haaland está en la pelea por el liderato de goleo, con 7 anotaciones y además del desafío de marcar más que Mbappé y Messi, en el juego de este sábado deberá enfrentar a Jude Bellingham, uno de sus mejores amigos dentro y fuera del campo.

LECQ