Crece el Apoyo a Noruega en México a Partir de la Notoriedad de su Delantero Erling Haaland

La personalidad de Haaland ha hecho que muchos aficionados mexicanos apoyen a los noruegos en lo que resta del Mundial. El delantero celebró incluso la versión que hizo una banda de su canción

Erling Haaland, delantero de la selección de Noruega.Foto: IMAGN IMAGES vía Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Erling Haaland conquista corazones en México: su carisma y goles llevan a muchos a apoyar a Noruega en el Mundial. ¿Podrá superar a Inglaterra y llevar a su país a la semifinal?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+