Realiza Preescolar en La Montaña Alta de Guerrero, Clausura de Ciclo Escolar con un Solo Alumno

El Centro Preescolar "Niños Héroes" del Sistema Comunitario del CONAFE, en la comunidad de El Coyul, realizó la clausura del ciclo escolar con un solo alumno, el pequeño Javier, un niño indígena

El Centro Preescolar "Niños Héroes" realizó la clausura del ciclo escolar solo con el pequeño Javier, un niño indígena ñuu savi.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con solo un alumno, el preescolar 'Niños Héroes' en El Coyul clausuró su ciclo escolar. Javier, un niño indígena, protagonizó una ceremonia que refleja los retos educativos en Guerrero.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+