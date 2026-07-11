Realiza Preescolar en La Montaña Alta de Guerrero, Clausura de Ciclo Escolar con un Solo Alumno

Aunque las clases de este ciclo terminan hasta el jueves 16, esta semana comenzaron las ceremonias de fin de curso, como ocurrió en una comunidad de Cochoapa El Grande, en La Montaña de Guerrero, una de las zonas con mayor rezago educativo en el país, donde solo se graduó un estudiante de preescolar.

El Centro Preescolar "Niños Héroes" del Sistema Comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, en la comunidad de El Coyul, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, realizó la clausura del ciclo escolar con un solo alumno, el pequeño Javier, un niño indígena ñuu savi, uno de los cuatro grupos étnicos en Guerrero.

Javier estuvo acompañado por su madre y sus compañeros de preescolar y alumnos de primaria, que también toman clases en este plantel.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Preescolar en la Montaña de Guerrero Celebra Clausura Escolar con un Solo Alumno

Graduación

En la grabación se observa al pequeño Javier bailando el vals con dos alumnas de otros grados, además de participar en un baile regional junto con estudiantes de la primaria que también pertenece al CONAFE.

Se realizó la presentación artística de bailes folclóricos regionales y ‘El ratón vaquero’, así como el tradicional vals y las palabras de despedida al ciclo escolar y la entrega de documentos.

El Coyul

El Coyul es una pequeña población indígena de poco más de mil habitantes, de acuerdo con datos del INEGI.

En esta localidad operan solo dos escuelas de educación básica: el preescolar comunitario "Niños Héroes" del CONAFE, de dónde egresó Javier, y la primaria bilingüe "Ignacio Manuel Altamirano".

Con información de Janosik García.

LECQ