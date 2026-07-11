Calendario Escolar 2026-2027: ¿Se Reducen Las Vacaciones? Conoce la Propuesta de la SEP

La propuesta contempla 185 días de clases para educación básica y 195 para escuelas normales

Propuesta del Calendario Escolar 2026-2027. Foto: CuartoscuroPropuesta del Calendario Escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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La SEP propone 185 días de clases para el ciclo 2026-2027, comenzando el 31 de agosto. Conoce las fechas clave y periodos vacacionales. ¿Qué te parece?

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