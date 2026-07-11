Calendario Escolar 2026-2027: ¿Se Reducen Las Vacaciones? Conoce la Propuesta de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la propuesta del calendario escolar 2026-2027 para los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros de educación básica.

De acuerdo con el proyecto, difundido en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, el ciclo escolar para educación básica iniciaría el lunes 31 de agosto de 2026 y concluiría el viernes 9 de julio de 2027. En el caso de las escuelas normales y programas de formación docente, las actividades terminarían el martes 13 de julio de 2027.

La propuesta establece un calendario de 185 días efectivos de clase para los estudiantes de educación básica, dentro del rango previsto por la ley, que contempla un mínimo de 185 y un máximo de 200 días de actividades escolares.

Entre las fechas de suspensión de clases se consideran el 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre, 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo. Además, el 25 de diciembre y el 1 de enero aparecen como días inhábiles, aunque forman parte del periodo vacacional de invierno. El Día del Maestro, el 15 de mayo, caerá en sábado.

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El calendario también prevé dos periodos vacacionales largos. Las vacaciones de invierno se desarrollarían del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, mientras que las de Semana Santa abarcarían del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Asimismo, el proyecto incluye una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, programada para el 7 de septiembre de 2026, así como el periodo de preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria correspondientes al ciclo escolar 2027-2028.

Para las escuelas normales y demás instituciones de formación docente se plantea un calendario de 195 días de actividades.

La propuesta aún no es oficial, por lo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor.