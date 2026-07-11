En México, Se Rifaban Almas para No Pasar por el Purgatorio al Morir

Durante dos años, el investigador mexicano Miguel Gleason tuvo el privilegio de acceder a diferentes archivos del Vaticano, de Roma y de las diferentes órdenes religiosas que llegaron a estar presentes en México.

A través de unos 25 mil documentos, de los cuales pudo registrar cerca de nueve mil, entre cartas, mapas, códices e imágenes, pudo reconstruir momentos históricos importantes de las relaciones entre México y la Santa Sede.

Además, logró encontrar situaciones curiosas de las que no se tenía conocimiento como, por ejemplo, una oferta de trabajo de un empresario de Nueva York para Pancho Villa

"Pancho Villa es toda una vedette, una estrella a nivel internacional y entonces en Estados Unidos hay un empresario que lo quiere contratar para que haga un espectáculo en California, que lo haga con caballos y pistolas, incluso viene en esta carta lo que le proponen que son cinco mil dólares por semana".

Rifa de almas en México.

En su recorrido desde la llegada de los primeros misioneros hasta los tiempos modernos el investigador encontró muchas otras sorpresas, una de ellas la rifa de almas en nuestro país.

"Resulta que el Santo Oficio en el Vaticano se enteró que en México se estaban rifando almas del purgatorio; tenías que dar dinero y cada semana se rifaban cuatro almas que se salvaban, tenías el pase garantizado al cielo, no tenías que pasar por el purgatorio.

"Evidentemente, el Vaticano no vio esto con buenos ojos y fueron a investigar lo que estaba pasando ahí y fueron a reprender al sacerdote que lo estaba organizando".

Otros descubrimientos.

En el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Italia descubrió que Roma estuvo a punto de contar con un enorme mural de los tres grandes muralistas mexicanos: Rivera, Orozco y Siqueiros.

"Poco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, 47, surgió la idea y estuvo a punto de concretarse que los tres grandes muralistas de México vinieran a hacer un gran mural en conjunto. Hubo mucha polémica porque no veían de buenos ojos a Siqueiros porque lo conocían del atentado a Trotsky; por eso, finalmente, querían que solo fuera Diego Rivera. No se pudo concretar, lamentablemente".

Entre los documentos consultados más interesantes, y más importantes, se encuentran los códices prehispánicos, especialmente el códice Borgia y el códice Vaticano B en forma de acordeón que el investigador espera que un día puedan volver a México.

Con información de Valentina Alazraki

ICM