En México, Se Rifaban Almas para No Pasar por el Purgatorio al Morir

El investigador mexicano Miguel Gleason descubrió varias curiosidades al acceder a diferentes archivos del Vaticano, de Roma y de las diferentes órdenes religiosas

Vista general de la Plaza de San Pedro, en el VaticanoVista general de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Foto: Reuters

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Miguel Gleason revela que el Vaticano investigó una rifa de almas en México. Explora este y otros descubrimientos fascinantes en archivos históricos.

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