Marchas HOY 11 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 11 de julio de 2026.
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Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 1 rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
11:30 Horas.
Colectivo de familiares de Niños Neurovisibles con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad marchará de:
Concentraciones
Cuauhtémoc
12:00 Horas.
La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrará en:
Rodadas Motociclistas
Xochimilco
18:30 Horas.
Chucky's Riders 67 rodarán de:
Avenida 16 de Septiembre y Francisco Goytia, en Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco.
A un destino por definir.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
14:00 Horas.
Caravana Ciclista CDMX rodará de:
Ángel de la Independencia.
Con destino al Monumento al Ciclista, en Salvador Díaz Mirón y avenida de los Maestros, colonia Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSC CDMX.
LECQ