Marchas HOY 10 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 10 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

08:45 Horas.

Colectivo “Furia NB” se concentrará en:

Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en Doctor Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

El Colectivo Dub Latinoamericana se reunirá en:

Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

06:10 Horas.

FreeBikesnva rodarán de:

Parque Revolución, en Clavelinas y Juan Sarabia sin número, colonia Nueva Santa María.

A un destino sin definir.

Milpa Alta

18:15 Horas.

Chirimixquic's Bike rodarán de:

Reloj de Tecomitl, en Plaza de La Corregidora 26, colonia Cruztitla, alcaldía Milpa Alta.

Con destino a Torre Eiffel, en avenida Estanislao Ramírez Ruiz y Riachuelo Serp.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ