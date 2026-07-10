No Pases por Esta Zona: Bloqueo Hoy en Periférico Sur CDMX por Manifestación contra Inseguridad

Toma tus precauciones: La Ciudad de México (CDMX) cierra la semana con algunas movilizaciones; aquí te decimos dónde hay bloqueo hoy, 10 de julio de 2026, en Periférico Sur, por una manifestación contra la inseguridad.

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¿Dónde hay bloqueo hoy en CDMX?

Este viernes, algunos vecinos de la Unidad Pedregal Carrasco se van a manifestar contra la inseguridad en la zona de la Unidad Habitacional Villas del Pedregal, ubicada en Periférico Sur 3915, en la colonia Pedregal Carrasco, alcaldía Coyoacán, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La SSC mencionó que los vecinos de la Unidad Pedregal Carrasco se manifestarán, a las 19:00 horas, en contra de la violencia y la inseguridad en la zona y pedirán los siguientes puntos:

Paz.

Tranquilidad.

Cero impunidad.

Iluminación.

Un sendero seguro.

Vigilancia y patrullaje las 24 horas del día.

Mapa de la zona de la manifestación de hoy

RMT