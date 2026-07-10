No Pases por Esta Zona: Bloqueo Hoy en Periférico Sur CDMX por Manifestación contra Inseguridad

Aquí te damos los detalles sobre la manifestación de hoy en Periférico Sur, en CDMX

Bloqueo en Periférico Sur CDMXBloqueo en Periférico Sur CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, manifestación en Periférico Sur, CDMX. Vecinos exigen paz y seguridad en Pedregal Carrasco. Conoce los detalles y planifica tu ruta para evitar la zona.

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