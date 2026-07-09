Periodista Argentino que Habló de México se Disculpa; Sheinbaum Señala Xenofobia

Entérate qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, luego de los comentarios del periodista argentino Eduardo Feinmann contra los mexicanos, en el marco del Mundial 2026

Eduardo Feinmann, periodista argentino, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.Eduardo Feinmann, periodista argentino, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Fotos: Facebook Eduardo Feinmann y Cuartoscuro

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El periodista argentino Feinmann se disculpa por sus críticas a los mexicanos tras el partido del Mundial 2026. Sheinbaum reacciona. Infórmate aquí.

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