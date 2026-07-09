Periodista Argentino que Habló de México se Disculpa; Sheinbaum Señala Xenofobia

El periodista argentino Eduardo Feinmann se disculpó con México, luego de las críticas que lanzó contra los mexicanos, en el marco del partido de la Selección Nacional vs Inglaterra, que se jugó el 5 de julio de 2026 en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026, comentarios a los que reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló xenofobia en este caso.

¿Qué es xenofobia? El Diccionario de la Lengua Española define a la xenofobia como la “fobia a lo extranjero o a los extranjeros”.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre México?

Luego de que la Selección Nacional perdió su pase a cuartos de final contra Inglaterra, con marcador 2-3, el periodista argentino Eduardo Feinmann manifestó que detesta a los mexicanos.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma”, afirmó Feinmann al ser cuestionado, en un programa de televisión, sobre el partido México vs Inglaterra, mientras que otro de los ponentes mencionó que quería que perdiera la Selección Nacional.

“Detestables esos tipos”, mencionó Eduardo Feinmann, quien agregó que los mexicanos envidian a los argentinos “no solamente en el futbol, en todo, en todo nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da el pibe”.

El periodista agregó que en cuestión de futbol, los mexicanos “son de madera”.

Eduardo Feinmann se disculpa con México

Los comentarios de Eduardo Feinmann generaron cientos de reacciones de los mexicanos en su contra, por lo que se disculpó y explicó qué pasó.

“Hice un comentario que provocó el enojo de millones de mexicanos y la verdad, tienen razón en enojarse conmigo, y quiero ser muy claro: no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio; estábamos hablando de futbol”, aclaró.

Feinmann dijo que “cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje, corresponde aclararlo y lo hago de corazón, lo hago con el corazón en la mano, es más, si pudiera aquí tener la Bandera de México, la tendría”.

“Si algún mexicano -y de vuelta, de verdad de corazón- sintió que mis palabras lo estaban alcanzando personalmente, quiero decirles que ese no fue el sentido de lo que dije”, afirmó.

Argumentó que “el futbol despierta pasiones, yo también las tengo” y que sus comentarios ocurrieron en “un momento del vivo televisivo”.

¿Qué dijo Sheinbaum por los comentarios de Feinmann?

En la conferencia mañanera de hoy, 9 de julio de 2026, la presidenta Sheinbaum habló sobre los comentarios del argentino Eduardo Feinmann y mencionó que “habla por sí solo de la xenofobia”.

La mandataria dijo que “nosotros también defendemos a la Selección Nacional y no permitimos que haya una ofensa, aunque fuera de broma, de esa categoría”.

Agregó que los comentarios del argentino hablan "de quién es” y destacó que “esos son los asesores de la derecha mexicana”.

Aquí puedes ver lo que dijo la presidenta Sheinbaum hoy sobre Feinmann

RMT