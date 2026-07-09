Llamado Urgente por Lluvias de Alta Intensidad Hoy: Lista de Estados en Alerta

Toma tus precauciones: Hoy se prevén lluvias muy fuertes en gran parte del país. Aquí te decimos cuáles son los estados con mayor riesgo de inundación

Tormenta en el Valle de MéxicoTormenta en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Llamado urgente: lluvias torrenciales en varias zonas del país. Infórmate sobre los estados en riesgo y toma precauciones para evitar inundaciones.

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