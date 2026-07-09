Llamado Urgente por Lluvias de Alta Intensidad Hoy: Lista de Estados en Alerta

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó un “llamado urgente” hoy, 9 de julio de 2026, por el pronóstico de “lluvias persistentes y de alta intensidad”; aquí te damos la lista completa de estados que están bajo alerta, este jueves, por riesgo de inundaciones o deslaves.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil mencionó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy lluvias persistentes y de alta intensidad para gran parte del país, por lo que llamó de forma urgente a la población para mantenerse alerta, actuar con responsabilidad y atender puntualmente las disposiciones de las autoridades.

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¿Por qué está lloviendo tanto en México si no hay huracán?

El Servicio Meteorológico Nacional explicó, en su reporte de este jueves, que en México hay lluvias fuertes por varios fenómenos meteorológicos, pese a que por el momento no hay tormenta tropical ni huracán.

Según el Meteorológico Nacional, el país atraviesa por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste y occidente del territorio nacional; además, hay canales de baja presión extendidos sobre el noroeste y norte del país.

A todo eso se suma el ingreso de aire húmedo y el desplazamiento de las ondas tropicales 16 y 17, en el litoral del Pacífico, centro y sur.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará calor en zonas del norte y noreste del país, mientras que en la Península de Yucatán prevalecerá una ola de calor.

Lista de estados con mayor riesgo por lluvias fuertes hoy

De acuerdo con el pronóstico del SMN, habrá lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en los siguientes estados:

Veracruz.

Puebla.

Hidalgo.

Habrá lluvias muy fuertes, de entre 75 y 150 milímetros, en los siguientes estados:

San Luis Potosí.

Tlaxcala.

Oaxaca.

Los estados con lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, son:

Nayarit.

Zacatecas.

Durango.

Sinaloa.

Jalisco.

Michoacán.

Guerrero.

Chiapas.

Tamaulipas.

Querétaro.

Estado de México.

Ciudad de México (CDMX).

Morelos.

Tabasco.

Estados con chubascos o lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros:

Aguascalientes.

Colima.

Guanajuato.

Campeche.

Yucatán.

Estados con intervalos de chubascos, de entre 5 y 25 milímetros:

Baja California Sur.

Sonora.

Chihuahua.

Coahuila.

Nuevo León.

Quintana Roo.

SMN alerta por lluvia, granizo e inundaciones

En el reporte meteorológico de hoy, el SMN alertó que las lluvias de fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, y se podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil destacó que “es fundamental priorizar la seguridad y seguir las recomendaciones preventivas ante el riesgo de inundaciones y deslaves”, por lo que dio las siguientes recomendaciones:

Evitar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, a pie o en vehículo.

Alejarse de laderas inestables o áreas propensas a deslizamientos.

Permanecer en casa o en un lugar seguro, siempre que sea posible.

Extremar precauciones al transitar por carreteras.

Disminuir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos ante la reducción de la visibilidad y el pavimento resbaladizo.

RMT